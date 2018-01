Simona Halep face spectacol la Australian Open! A demolat-o pe Eugenie Bouchard

11:15: Halep a făcut iar break și de la 3-2 a defilat până la final, câștigând și setul secund cu 6-2

11:00 Simona Halep începe și setul secund cu un break, dar cedează și ea unul. Apoi cele două jucătoare își câștigă propriul serviciu și rămân la egalitate, 2-2.

10.40 Simona Halep a început bine partida cu Eugenie Bouchard, făcând break chiar în primul game. Bouchard a reușit re-break, însă Halep a dus scorul la 2-1 și apoi și-a ținut serviciul pentru 3-1. Halep a făcut și al treilea break, 4-1, dar a mai cedat și ea un break. La 4-2, românca a făcut și al patrulea break, după care și-a apărat serviciul și și-a adjudecat primul set.

Știre inițială

Simona Halep o va întâlni în turul secund la Australian Open pe Eugenie Bouchard din Canada. Partida are loc la ora 10:00, ora României.

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul unu mondial, s-a calificat cu ceva emoţii în runda a doua a turneului Australian Open, luni, la Melbourne, după ce a trecut de australianca Destanee Aiava cu 7-6 (5), 6-1.

Halep are 2-1 în duelurile directe cu Bouchard (23 ani, 112 WTA), după succesele din 2014, în optimi la Indian Wells, cu 6-2, 1-6, 6-4, şi în în grupă la Turneul Campioanelor de la Singapore, cu 6-2, 6-3. Singura victorie a canadiencei a venit tot în 2014, în semifinale, la Wimbledon, cu 7-6 (5), 6-2. Cele două se pot întâlni din nou luna viitoare, la Cluj-Napoca, în Fed Cup.

Bouchard a pus capăt unei serii de şase înfrângeri consecutive, precedenta victorie datând din luna august, când trecea de americanca Lauren Davis cu 6-1, 6-3, în primul tur la New Haven.

Halep şi-a asigurat 80.000 de dolari australieni şi 70 de puncte WTA, urmând să joace în turul secund cu Eugenie Bouchard (Canada), care a dispus de franţuzoaica Oceane Dodin cu 6-3, 7-6 (5).

Halep, despre accidentare

Jucătoarea de tenis Simona Halep a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă, că a simţit o durere puternică pe teren la glezna stângă în timpul celui de-al doilea set al meciului cu Destanee Aiava din turul 1 al turneului Australian Open şi a precizat că de-a lungul anilor a mai avut accidentări în acelaşi loc.



"Am simţit o durere puternică pe teren. Aştept să văd mâine dimineaţă cum mă voi simţi. De-a lungul anilor am mai avut probleme la aceeaşi gleznă (n.r. - stânga). Gleznele mele nu sunt foarte solide, de aceea le bandajez mereu. Acum nu ştiu ce s-a întâmplat, pentru că aveam bandaj. Încă nu-mi dau seama, vreau să revăd momentul respectiv la televizor pentru că nici măcar nu îmi mai amintesc", a spus Halep.



Într-un scurt interviu acordat postului de televiziune Eurosport, Halep a afirmat că este puţin îngrijorată de accidentare. "În setul doi am suferit o mică accidentare şi m-am speriat. Sunt puţin îngrijorată pentru că este vorba despre glezna unde am mai avut accidentări. Acum voi vedea cum mă simt în continuare, probabil voi urma un tratament", a afirmat ea la postul citat.