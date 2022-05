Simona Halep, înainte de Roland Garros: "Mă simt ca nouă"

"Mă simt ca nouă, mă simt mai încrezătoare şi, mai ales, mult mai sănătoasă. În sfârşit! Acum nu mai am nicio problemă, nu mai am accidentări serioase. Sunt foarte fericită că m-am întors pe teren şi abia aştept să joc fiecare meci, pentru că vreau să continui să mă perfecţionez. French Open este turneul meu preferat şi mă simt întotdeauna bine acolo.

Va fi un pic diferit, pentru că anul trecut nu am putut juca, aşa că vom vedea. Am nevoie de mai mult timp pentru a-mi recăpăta încrederea şi mai ales pentru a juca meciuri. Aşa că sper să pot continua să îmi găsesc forma înainte de turneu şi să pot profita de ea. Pentru mine, acesta este cel mai bun turneu. Voi avea întotdeauna amintiri plăcute despre victoria de la Roland Garros din 2018. A fost primul meu turneu de grand slam şi întotdeauna am visat să câştig la Roland Garros. A fost o atmosferă frumoasă, mulţi fani m-au susţinut şi m-am simţit bine. Nu voi uita niciodată acel moment.

Dacă voi câştiga din nou, va fi întotdeauna special, pentru că de fiecare dată când câştigi un grand slam, este foarte special. Acum am 30 de ani, aşa că nu mai pun presiune pe mine. Muncesc din greu pentru că visez să o fac din nou. Vom vedea dacă se va întâmpla acest lucru", a declarat Simona Halep.

"Înainte de a vizita Academia de Tenis Mouratoglou şi de a-mi anunţa parteneriatul cu Patrick, nu l-am întâlnit niciodată. Nu am vorbit niciodată şi nu am avut niciodată legături. Prima a fost la Academie, când am ajuns acolo. Aveam o percepţie foarte diferită despre el înainte de a începe să lucrăm împreună. Am fost foarte surprinsă. Îmi place foarte mult personalitatea lui, energia lui şi modul lui de a privi tenisul. De fapt, eu am fost cea care l-a abordat pe Patrick pentru a lucra cu el. În mod normal, antrenorii buni nu le cer jucătorilor să lucreze cu ei. Eu l-am întrebat dacă este disponibil şi dacă ar vrea să mă antreneze. El şi Darren Cahill, fostul meu antrenor, sunt diferiţi şi nu vreau să fac comparaţii între ei. De asemenea, eu sunt o persoană diferită acum, aşa că este greu de comparat, dar ambii sunt minunaţi. Desigur, am putut observa lucruri specifice pe care Patrick le-a făcut cu Serena şi care m-au impresionat. Este incredibil că a reuşit să ţină motivată o jucătoare care câştigase deja multe turnee de Grand Slam şi care încă îşi dorea să le câştige. Întotdeauna l-am admirat pentru asta. Acum, că îl cunosc mai bine, îmi pot imagina cum era cu o astfel de jucătoare şi motivaţia pe care i-a dat-o pentru a ajunge la cel mai bun nivel al ei. Patrick mi-a dat multă determinare şi m-a ajutat să-mi regăsesc dragostea pentru acest sport. Este o plăcere să mă întorc pe teren şi să muncesc din greu. Totul s-a schimbat şi acum trebuie să mă adaptez, dar simt că m-am descurcat destul de bine până acum. Aştept cu nerăbdare să dau tot ce am mai bun de fiecare dată când sunt pe teren şi să văd cât de bine mai pot juca", a mai spus ea.