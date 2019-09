Simona Halep, locul 4 WTA, s-a retras de la turneul de categorie Premier de la Zhengzhou.

Locul Simonei Halep va fi luat de Tereza Martincova, locul 138 WTA.

Competiţia va avea loc în perioada 9 - 15 septembrie.

#Zhengzhou Update



Out

HALEP, SIMONA



In

MARTINCOVA, TEREZA



Next

PAQUET, CHLOE