Veste mare pentru Simona Halep. WTA a făcut anunțul

Simona Halep a încheiat anul 2018 cu un nou premiu din partea WTA: lovitura româncei din meciul cu Agnieszka Radwanska, de la Miami, a fost votată cea mai frumoasă a anului în circuitul feminin profesionist.

La finalul anului în care a câştigat primul Grand Slam al carierei şi a încheiat pe primul loc în ierarhia mondială pentru a doua oară consecutiv, Simona i-a convins pe 48% dintre votanţii sondajului iniţiat de WTA.

Le-a devansat pe Agnieszka Radwanska (31%), Su-Wei Hsieh (11%) şi Ons Jabeur (10%), fanii fiind cuceriţi de o lovitură reuşită în turul al treilea de la Miami.

ICYMI, @Simona_Halep chased down this Radwanska drop shot to earn our 2018 WTA Shot of the Year presented by @Cambridge_FX! pic.twitter.com/xafe1jLISh