Wimbledon anunță premii record de 40,3 milioane de lire sterline

Evenimentul de Grand Slam pe iarbă a fost privat de punctele de clasament de către ATP și WTA, după ce a ales să excludă jucătorii din Rusia și Belarus din cauza invaziei Rusiei în Ucraina.

Campionii la simplu masculin și feminin vor primi fiecare câte 2 milioane de lire sterline, au anunțat joi organizatorii.

„De la prima rundă a calificărilor și până la încoronarea campionilor, distribuția premiilor din acest an are ca scop să reflecte cât de importanți sunt jucătorii pentru The Championships...", a declarat Ian Hewitt, președintele All England Club.

Anul trecut, premiile totale au fost de puțin peste 35 de milioane de lire sterline, Novak Djokovic și Ash Barty încasând câte 1,7 milioane de lire sterline după ce au fost încoronați campioni, potrivit Mediafax.

Turneul major pe iarbă va avea loc între 27 iunie și 10 iulie.