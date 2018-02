Simona Halep a ajuns la Cluj, a recunoscut că urmează să efectueze un tratament revoluționar, dar nu a dat de înțeles că va juca sâmbătă, contra Canadei.

"Mă simt bine, însă mai am o durere la talpă. De aceea am venit la Cluj-Napoca, să mă tratez la doctorul Irimia. O să fiu alături de fete. Am venit încă de astăzi și pentru susținătorii mei de aici, dar și pentru a mă trata, a declarat Halep, potrivit gsp.ro.