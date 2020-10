Ana Florescu Ciubotaru, eleva olimpică la chimie care a ajuns studentă la universitatea americană, MIT

Din cauza pandemiei, Ana nu a mers peste Ocean, cursurile le face deocamdată online, alături de colegi din toată lumea, tineri la fel de talentati ca ea.

Ana Florescu Ciubotaru a vorbit la Antena 3 despe cum e să ajungi în poate cel mai râvnit sistem universitar din lume și cum e scoala online la acest nivel.

''Ritmul este destul de alert. Se învață foarte mult. Sunt zile în care îmi dau seama că fără 10 ore de muncă pe zi împreună cu teme și cursuri nu voi reuși să mențin ritmul. Sunt zile când am avut un ritm mai lejer, asta depinzând de câte examene am și cam în ce perioadă a sesiunii sunt.

În anul 2019 urma să se suprapună selecția națională cu olimpiada internațională Mendeleev, organizată la Sankt Petersburg și datorită efortului elevilor din toată țara, am reușit să ne întâlnim în toamnă să ne întâlnim și să scriem petiția. Ulterior am depus-o la Ministerul Educaţiei şi întradevăr, am reuşit să se modifice data participării la selecţia naţională pentru olimpiadă şi am venit cu medalii.

România a obţinut locul 2 în rating după Rusia. Am avut trei medalii de aur şi unul dintre cele mai bune rezultate din istoria participării României la Mendeleev.

Eu cunoscând şi limba rusă, am reuşit să am un dialog cu participanţii din Rusia şi am obţinut un feedback destul de bun. Ştiu că şi ruşii ne respectă pe noi şi în special pe olimpicii la chimie care au un nivel foarte bun şi o pregătire foarte solidă în România.

Informaţia sigură pe care o am acum este că MIT-ul încearcă să aducă în al doilea semestru studenţii de anul I şi eu bănuiesc că întradevăr se va lua această decizie, pentru că este important ca studenţii de anul I să aibă o experienţă în campus, aşa că sperăm pentru începutul lui februarie'', a spus Ana Florescu Ciobotaru, studenta care va avea şansa de a învăţa la prestigioasa universitate din America.