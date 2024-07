Două producții românești ale regizorilor Bogdan Mureşanu şi Andrei Ujică sunt în selecţiile Festivalului de Film de la Veneţia 2024

Cea de-a 81-a ediţie a Festivalului de Film de la Veneţia promite o combinaţie echilibrată de supervedete şi potenţiale descoperiri care acoperă o gamă largă de genuri cinematografice. Sursa Foto: Facebook Venice Film Fest

Două producţii româneşti sunt anunţate în programul Festivalului de Film de la Veneţia, program ce conţine numeroase superproducţii în care strălucesc nume precum Lady Gaga, Joaquin Phoenix, Julianne Moore, Tilda Swinton, Angelina Jolie, Daniel Craig, Adrien Brody, Felicity Jones, Cate Blanchett, George Clooney, Brad Pitt, Monica Bellucci, Michael Keaton sau Jenna Ortega, conform Variety, citat de Agerpres.

Cele două producţii româneşti sunt "Twist/Things We Said Today", în regia lui Andrei Ujică (coproducţie Franţa-România), ce va fi prezentat în afara competiţiei (non-ficţiune) şi respectiv "Anul Nou Care N-a Fost" (The New Year That Never Came), filmul de debut al lui Bogdan Mureşanu (coproducţie Romania - Serbia) în secţiunea Orizonturi.

Cea de-a 81-a ediţie a Festivalului de Film de la Veneţia promite un melanj echilibrat de supervedete şi potenţiale descoperiri care acoperă o gamă largă de genuri cinematografice.

"Joker 2: Folie a Deux", în regia lui Todd Phillips, un sequel musical tăios al filmului "Joker" (Leu de Aur 2019) cu Lady Gaga şi Joaquin Phoenix în rolurile principale - se anunţă un serios candidat la marele premiu al festivalului. La fel este şi filmul lui Luca Guadagnino "Queer", o adaptare după William S. Burroughs, în care Daniel Craig interpretează alter ego-ul renumitului autor aparţinând contraculturii, un expat american din Mexic care devine un paria şi luptă cu dependenţa de heroină. Drew Starsky ("Outer Banks") joacă rolul unui tânăr de care expatul devine îndrăgostit nebuneşte.



Primul lungmetraj în limba engleză al lui Pedro Almodóvar, "The Room Next Door", în care joacă laureatele Oscar Julianne Moore şi Tilda Swinton, intră de asemenea în competiţia pentru Leul de Aur. "The Room Next Door" este continuarea producţiei din 2021 "Parallel Mothers", care i-a adus actriţei Penelope Cruz premiul pentru cea mai bună interpretare feminină.

În competiţie se mai află şi filmul biografic "Maria", de Pablo Larraín, cu Angelina Jolie în rolul celebrei soliste de operă Maria Callas.

Cineastul Brady Corbet revine la Veneţia cu drama "The Brutalist", care oferă o cronică a unei perioade de 30 de ani din viaţa lui László Tóth, un arhitect evreu de naţionalitate ungară care a supravieţuit Holocaustului. Rolul principal este interpretat de Adrien Brody, iar din distribuţie mai fac parte Felicity Jones, Joe Alwyn, Alessandro Nivola, Guy Pearce şi Stacy Martin.

Aşa cum a fost deja anunţat, filmul care va deschide ediţia din acest an a festivalului este "Beetlejuice Beetlejuice", un sequel în regia lui Tim Burton a comediei negre clasice din 1988 "Beetlejuice". Michael Keaton revine în rolul titular iar din distribuţie mai fac parte actorii Winona Ryder, Catherine O'Hara, Justin Theroux, Monica Bellucci, Jenna Ortega şi Willem Dafoe.

Lineup-ul complet al celei de-a 81-a ediţii a Festivalului de Film de la Veneţia:



Competiţie:

"The Room Next Door", Pedro Almodóvar (Spania)

"Campo di Battaglia", Gianni Amelio (Italia)

"Leurs Enfants Apres Eux", Ludovic Bouckherma, Zoran Boukherma (Franţa)

"The Brutalist", Brady Corbet (MB)

"The Quiet Son", Delphine Coulin, Muriel Coulin (Franţa)

"Vermiglio", Maura Delpero (Italia, Franţa, Belgia)

"Sicilian Letters", Fabio Grassadonia, Antonio Piazza (Italia, Franţa)

"Queer", Luca Guadagnino (Italia, SUA)

"Love", Dag Johan Haugerud (Norvegia)

"April", Dea Kulumbegashvili (Georgia, Franţa, Italia)

"The Order", Justin Kurzel (Canada)

"Maria", Pablo Larrain (Italia, Germania)

"Trois Amies", Emmanuel Mouret (Franţa)

"Kill the Jockey", Luis Ortega (Argentina, Spania)

"Joker: Folie a Deux", Todd Phillips (SUA)

"Babygirl", Halina Reijn (SUA)

"I'm Still Here", Walter Salles (Brazilia, Franţa)

"Diva Futura", Giulia Louise Steigerwalt (Italia)

"Harvest", Athina Rachel Tsangari (MB, Germania, Grecia, Franţa, SUA)

"Youth - Homecoming", Wang Bing (Franţa, Luxemburg, Ţările de Jos)

"Stranger Eyes", Yeo Siew Hua (Singapore, Taipei, Franţa, SUA)

În afara Competiţiei - Ficţiune:

"Beetlejuice Beetlejuice", Tim Burton (SUA, MB)) - filmul care deschide festivalul

"L'Orto Americano", Pupi Avati (Italia) - filmul care va închide festivalul

"Il Tempo Che Ci Vuole", Francesca Comencini (Italia, Franţa)

"Phantosmia", Lav Diaz (Filipine)

"Maldoror", Fabrice Du Welz (Belgia, Franţa)

"Broken Rage", Takeshi Kitano (Japonia)

"Baby Invasion", Harmony Korine (SUA)

"Cloud", Kurosawa Kiyoshi (Japonia)

"Finalement", Claude Lelouch (Franţa)

"Wolfs", Jon Watts (SUA)

"Se Posso Permettermi Capitolo II", Marco Bellocchio (Italia)

"Allégorie Citadine", Alice Rohrwacher, JR (Franţa)

În afara Competiţiei - Serii:

"Disclaimer", Alfonso Cuaron (MB, SUA)

"The New Years", Rodrigo Sorogoyen Del Amo, Sandra Romero, David Martín De Los Santos (Spania)

"Families Like Ours", Thomas Vinterberg (Danemrca, Franţa, Suedia, Cehia, Norvegia, Germania)

"M: Son of the Century", Joe Wright (Italia, Franţa)

În afara Competiţiei - Non-ficţiune:

"Apocalypse in the Tropics", Petra Costa (Brazilia)

"Bestiari, Erbari, Lapidari", Massimo D'Anolfi, Martina Parenti (Italia, Elveţia)

"Why War", Amos Gitai (Israel, Franţa)

"2073", Asif Kapadia (MB)

"One to One: John & Yoko", Kevin Macdonald, Sam Rice Edwards (MB)

"Separated", Errol Morris (SUA, Mexic)

"Israel Palestine on Swedish TV 1958-1989", Göran Hugo Olsson (Suedia, Finlanda, Danemarca)

"Russians at War", Anastasia Trofimova (Franţa, Canada)

"Twst/Things We Said Today", Andrei Ujică (Franţa, România)

"Songs of Slow Burning Earth", Olha Zhurba (Ucraina, Danemarca, Suedia)

"Riefenstahl", Andres Veiel (Germania)

În afara Competiţiei - Proiecţii speciale:

"Leopardi. Il Poeta Dell'Infinito" (Partile 1 şi 2), Sergio Rubini (Italia)

"Master and Commander: The Far Side of the World" (2003), Peter Weir (SUA)

"Beauty Is Not a Sin", Nicolas Winding Refn (Italia, Danemarca)

Orizonturi:

"Nonostante", Valerio Mastandrea (Italia)

"Quiet Life", Alexandros Avranas (Franţa, Germania, Suedia, Grecia, Estonia, Finlanda)

"Mon Inséparable", Anne-Sophie Bailly (Franţa)

"Aicha", Mehdi Barsaoui (Tunisia, Franţa, Italia, Arabia Saudită, Qatar)

- "Happy Holidays", Scandar Copti (Germania, Italia, Qatar)

- "Familia", Francesco Costabile (Italia)

- "One of Those Days When Hemme Dies", Murat Firatoglu (Turcia)

"Familiar Touch", Sarah Friedland (SUA)

"Marco", Jon Garrano, Aitor Arregi (Spania)

"Carissa", Jason Jacobs, Devon Delmar (Africa de Sud)

"Wishing on a Star", Péter Kerekes - Documentar (Italia, Croaţia, Austria, Slovacia, Cehia)

"Mistress Dispeller", Elizabeth Lo - Documentar - (China)

"The New Year That Never Came", Bogdan Mureşanu (România, Serbia)

"Pooja, Sir", Deepak Rauniyar (Nepal, SUA, Norvegia)

"Of Dogs and Men", Dani Rosenberg (Israel, Italia)

"Pavements", Alex Ross Perry (SUA)

"Happyend", Neo Sora (Japonia, SUA)

"L'Attachement", Carine Tardieu (Franţa, Belgia)

"Diciannove", Giovanni Tortorici (Italia, MB)

Cea de-a 81-a ediţie a Festivalului de Film de la Veneţia se desfăşoară în perioada 28 august - 7 septembrie