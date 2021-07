Festivalul Summer Well își redeschide porțile. În ce condiții se face accesul

După luni întregi de aşteptare, Guvernul a decis.

75.000 de oameni pot participa la festivalurile oragnizate în aer liber, dacă petrecerea are loc într-o localitate cu incidenţă COVID, sub 2 cazuri la mia de locuitori.

Vestea aduce mare bucurie pentru fanii festivalului Summer Well care îşi va redeschide porţile la Buftea, pe 12 august, cu un eveniment exclusiv.

Evenimentul din acest an se va numi "The Limited Edition".

În ce condiţii se va face accesul la Summer Well

John Varbiu, organizator Summer Well, a vorbit, joi, în exclusivitate la Antena 3, despre care vor fi regulile, dar şi surprizele ediţiei din acest an.

"Conform prevederilor legale, în acest moment putem să luăm în calcul acces, nu numai cu vaccin, cum a fost până de curând, lucru care asigura capacitate nelimitată pentru participanţi, dar şi cu test PCR făcut cu maxim 72 de ore înainte de începerea evenimentului, sau teste rapide antigen, toate astea făcute la instituţii autorizate care eliberează şi certificate de tipul acesta.

Noi încurajăm toţi participanţii, dintr-un motiv foarte simplu. Pentru că dacă lumea ar veni să se testeze în exclusivitate la intrarea în festival, ar fi un disconfort teribil pentru participanţi, ar fi cozi interminabile. Şi atunci, ce recomandăm noi cu căldură, este ca lumea să vină gata testată, sau cu certificatul verde pregătit. Certificat verde însemnând vaccinare sau faptul că au trecut prin boală în ultimele 90 de zile sau 180.

Festivaluri cu cel mult 75.000 oameni în locaităţile cu incidenţă sub 2/mie

Toţi oamenii cărora le-au lipsit evenimentele de tipul acesta, concertele, întâlnirea cu alţi oameni într-un cadru pe care îl oferă un festival de muzică. Probabil că o să fie destul de apropiat de capacitatea obişnuită pe care o avem noi la Summer Well.

Ce artiști vor urca pe scenă

Avem lansarea albumului băieţilor de la Golan, un eveniment special pe care l-am creat împreună cu ei, exclusiv în cadrul Summer Well. Este un album pregătit de multă vreme şi cu mare atenţie, iar evenimentul propriu-zis, concertul de lansare va arăta senzaţional şi va suna fantastic. Golan vor veni împreună cu invitaţi, deci nu va fi doar un eveniment izolat, ci o să fie o zi întreagă construită în jurul acestei lansări. În celelalte zile, respectiv 13-14, vor deveni zilele principale de festival. În mod tradiţional, Summer Well a început cu două zile de festival. Participanţii o să poată să vadă concertele unor artişti importanţi, precum Woodkid, care va veni cu un show nou şi absolut fabulos, L'imperatrice, Modeselektor, etc.

John Varbiu, organizator Summer Well: "În acest moment este obligatorie purtarea măştii în cadrul acestor evenimente"

Conform reglementărilor actuale, în acest moment este obligatorie purtarea măştii în cadrul acestor evenimente, cu excepţia locurilor special amenajate pentru mâncat. Deci în afară de food-cort-uri, spaţiile în care oamenii stau aşezaţi, în acest moment, ultima hotărâre guvernamentală spune că este obligatorie, purtarea măştii, chiar dacă evenimentul este în aer liber. Dacă ceva se va schimba până atunci, cu siguranţă vom afla cu toţii", a precizat John Varbiu, organizator Summer Well.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal