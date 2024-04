Actorul român care va juca rolul lui Donald Trump într-un nou film pregătit la Hollywood. "The Apprentice", selectat în competiția de la Cannes

Un actor român va interpreta rolul lui Donald Trump într-un nou film pregătit la Hollywood, care va face parte din competiția Festivalului de la Cannes.

Sursa foto: hepta

Filmul pregătit Hollywood va face parte din competiția oficială a ediției 2024 a Festivalul Internațional de Film de la Cannes.

Un fost președinte nonconformist, un om de afaceri sclipitor, un personaj care nu trece neobservat, Donald Trump a făcut și continuă să facă istorie.

Acum, imaginea fostului președinte stă în mâinile unui român. Actorul Sebastian Stan, originar din Constanța, îl va interpreta pe tânărul Donald Trump în noul film pregătit la Hollywood.

Filmările principale pentru pelicula "The Apprentice" au început în această săptămână și vizează perioada în care Trump și-a construit afacerea imobiliară în New York, în anii '70 și '80.

În galeria foto puteți vedea mai multe imagini cu Sebastian Stan, actorul român care va interpreta rolul lui Donald Trump.

"The Apprentice" este descris ca fiind o poveste care documentează începutul unei dinastii americane și abordează teme precum: puterea, corupția și înșelăciunea.

Românul Sebastian Stan, care a primit o nominalizare la Emmy, după ce l-a interpretat pe bateristul Tommy Lee, în seria Pam&Tommy, a mai jucat în serialul Disney+ "The Falcon and the Winter Soldier", dar și în filmul bazat pe fapte reale "I, Tonya".

Data lansării filmului "The Apprentice" nu a fost încă anunțată public.