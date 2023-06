Kim Cattrall se întoarce în rolul Samanthei Jones, în cel de-al doilea sezon al serialului "And Just Like That...“

Actrița Kim Cattrall va putea fi văzută din nou în pielea personajului Samantha Jones, în cel de-al doilea sezon al serialului "And Just Like That...“.

Îndrăgita actriţă va putea fi văzută la finalul celui de-al doilea sezon al serialului "And Just Like That...", care continuă întâmplările prezentate în "Sex and the City“.

Potrivit unor surse, Cattrall a filmat pe 22 martie, la New York, fără să le vadă sau să discute cu celelalte vedete ale serialului sau cu regizorul "And Just Like That...", Michael Patrick King, urmând să apară doar într-o singură scenă.

Astfel, Samantha, care în serial s-a mutat la Londra, va vorbi la telefon cu Carrie Bradshaw, interpretată de Sarah Jessica Parker.

În primul sezon din "And Just Like That...", Carrie a comunicat prin mesaje cu Samantha, cu care avea o relație tensionată, iar la final cele două au plănuit să se vadă pentru a se împăca.

Patricia Field, designerul de costume pentru "Sex and the City", care nu a lucrat şi la "And Just Like That...", a îmbrăcat-o pe Samantha pentru scena în care va apărea.

Cel de-al doilea sezon din "And Just Like That..." are premiera pe 22 iunie, însă scena în care Cattrall o interpretează pe Samantha va fi difuzată abia în august, potrivit adevarul.ro.