Momentul în care un cățel intră în panică după ce vede că peștii familiei au dispărut, viral pe internet: "M-a făcut să plâng acest videoclip"

Un câine din rasa Corgi a devenit viral pe TikTok, datorită prieteniei sale cu peștii familiei. În momentul în care Morty vede că peștii din specia Koi au dispărut din iazul stăpânilor acesta intră în panică.

Sursa foto: TikTok

Într-una din zile, stăpânul lui Morty a curățat iazul din curte și a mutat toți peștii. Când patrupedul a ajuns la iaz, și-a dat seama că prietenii lui dispăruseră și a intrat într-o stare de panică, devenind agitat și căutând cu atenție prin jur.

"Am curățat iazul și aceasta a fost reacția lui Morty. Câinele nostru iubește peștii și îi vizitează ori de câte ori iese în curte. Este atât de curios, că o dată a căzut în iaz în timp ce urmărea peștii", au povestit stăpânii lui Morty pe rețeaua de socializare.

"Când a văzut iazul de data aceasta, s-a uitat lung pentru o vreme. Apoi și-a dat seama că peștii nu erau și a început să se agite în jurul apei căutându-i. Ne place să credem că era îngrijorat de peștii săi", au adăugat stăpânii.

Ulterior, stăpânul lui Morty a postat un alt videoclip în care patrupedul este fericit alături de peștii săi, după ce aceștia au ajuns din nou în apă.

"Iazul este curat și prietenii lui Morty s-au întors în siguranță în casa lor", a spus stăpânul patrupedului.

Utilizatorii platformei au fost impresionați de reacția cățelului: "Am început să plâng când am văzut că s-au reîntâlnit"/ "Aww! Animalul tău de companie are propriile sale animale de companie"/ "M-a făcut să plâng acest videoclip"/ "Prietenia lor e unică"/ "Povestea lor trebuie să fie subiectul unui film de animație sau unei cărți pentru copii".