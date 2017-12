Donald Trump, surpriză pentru susținătorii din toată lumea. Liderul SUA a cântat o piesă de Crăciun (VIDEO)

foto: Facebook/ Donald Trump

Cine spunea că Donald Trump nu știe să cânte are mai jos un videoclip care îi demonstrează exact contrariul.

În clipul respectiv, liderul SUA apare cântând piesa de Crăciun interpretată de Mariah Carey, "All I Want for Chirstmas is You" și pare că se descurcă de minune.

Ce-i drept, clipul video a fost realizat, cel mai probabil, de vreun admirator al președintelui american, care a pus cap la cap fiecare cuvânt din aparițiile publice ale lui Trump pentru a se potrivi cu versurile piesei. Rezultatul a amuzat internauții din toată lumea.