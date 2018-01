Când oamenii inteligenți se plictisesc caută puzzle-uri interesante de rezolvat.

Unele dintre ele se dovedesc a fi mai dificile decât par.

Iată un exemplu de astfel de întrebare-capcană: În 1990 o persoană are 15 ani, iar in 1995 aceeași persoană are 10 ani. Cum se poate ?

Răspunsul corect, mai jos.

Raspuns: Persoana respectiva s-a nascut în 2005 î.Hr., așa că număram invers anii.