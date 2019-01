Un român din Anglia și-a fotografiat cheile mașinilor sale alături de o pungă de pufuleți. Ce mesaj a vrut să transmită

foto: Facebook/ Dinu Sovea

Dinu Șovea, un român stabilit în Londra, care a devenit celebru pe rețelele de socializare grație postărilor lui amuzante, a renunțat pentru o clipă la tonul glumeț și a postat pe Facebook un mesaj care exprimă realitatea cotidiană a românilor care trăiesc și muncesc în străinătate.

"Viata in strainatate cere sacrificii. Strainatatea ne ofera de cele mai multe ori civilizatie, un sistem mai bun. Bine, nu simtim noi asta... ca 24 din 24, 7 din 7 noi suntem intre romani, ia 360 zile pe an suntem la munca. Totusi... strainatatea ne dă, dar ne si ia.

Ne ia familia sau ne ia pe noi si ne lasa familia acasa. Strainatatea ne ia metri patrati si ne ofera zeci de colegi in casa si cel putin un coleg de pat. Ne ia mancarea buna si ne ofera doar mancare ieftina, la reducere. Strainatatea ne da case, masini... dar ne ia persoanele dragi si amintirile.

In concluzie, strainatatea poate insemna bani, poate insemna trai mai bun... dar in niciun caz FERICIRE ADEVARATA.

Cu un gust amar de pufuleti in gura si mamaliga printre dinti, va zic, FERICIREA pentru romani... inseamna ROMANIA!", a scris Dinu Șovea.