Eveniment caritabil pentru militarii răniţi. Artmark organizează pe 11 noiembrie o licitaţie caritabilă

Marius Barbu este unul dintre militarii răniţi în 2008 în Afganistan. Are şi acum tricoul pe care îl purta în acel moment.

''Am fost prins într-o ambuscadă. Am avut neşansa să fiu rănit. Pe tot spatele am fost împroşcat cu schije şi un coleg de al meu, din păcate a murit lângă mine. Aşteptăm cu nerăbdare să se facă acest centru de recuperare şi refacere cât mai repede, să nu putem obloji cumva rănile şi să nu mai fim nevoiţi să stăm la mâna altora. Sunt colegi care au rămas cu sechele pe viaţă'', mărturisesşte Marius Barbu pentru Antena 3.

Este şi cazul lui Florin Vuţă. În 2004, o misiune în Irak avea să îi schimbe definitiv viaţa, la doar 35 de ani. A rămas paralizat de la brâu în jos şi doar o minune a făcut ca militarul să rămână în viaţă.

''Recuperarea a fost foarte grea. Am stat o perioadă foarte îndelungată în căruciorul cu rotile, neputând mişca picioarele de la brâu în jos şi acum am rămas cu paralizie pe ambele picioare. Port proteze ca să mă pot deplasa. Am proteze pe ambele picioare'', a spus Florin Vuţă.

Cu banii obţinuţi în urma licitaţiei, asociaţia îşi propune să finalizeze construcţia primului pavilion al centrului de recuperare, refacere şi reabilitare al veteranilor cu dizabilităţi din teatrele de operaţii din Târgovişte.

De tratamentele cu aparatură de înaltă performanţă vor beneficia şi locuitorii oraşului Târgovişte, dar şi militarii străini. În cadrul evenimentului puteţi cumpăra obiecte de colecţie care au aparţinut unor oameni importanţi. Victor Ponta, Raluca Turcan sau Traian Băsescu.