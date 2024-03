Antena 3 CNN › Timp liber › Muzică › "A murit în somn, în weekend": Eric Carmen, solistul trupei Raspberries, s-a stins din viață "A murit în somn, în weekend": Eric Carmen, solistul trupei Raspberries, s-a stins din viață

Eric Carmen a devenit celebru în întreaga lume pentru "Go All the Way" și "I Wanna Be With You", hituri uriașe cu trupa Raspberries, apoi în cariera solo, cu melodiile "All by Myself" și "Hungry Eyes".

Sursa foto: Facebook/ Eric Carmen Forum

de Mia Lungu 12 Mar 2024 • 09:10