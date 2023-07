Antena 3 CNN › Timp liber › Muzică › A murit Randy Meisner, membru fondator al trupei The Eagles A murit Randy Meisner, membru fondator al trupei The Eagles

Randy Meisner a murit din cauza unor complicații ale unei boli pulmonare cronice. Meisner a cântat ca solist principal la piesa "Take It to the Limit".

