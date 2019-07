Bon Jovi, pentru a doua oară în România! Show-ul exploziv, promis de legendarul rocker american

sursă foto: Facebook Bon Jovi

Trupa americană de rock Bon Jovi va concerta duminică în Piaţa Constituţiei în cadrul turneului "This House Is Not for Sale", unul dintre cele mai aşteptate concerte ale verii.



Trupa va urca pe scenă în formula: Jon Bon Jovi, voce şi chitară, David Bryan, clape, Tico Torres, baterie, basistul Hugh McDonald, John Shanks, chitară, plus chitaristul Phil X, care a fost cooptat în turneul din 2013.



În deschiderea evenimentului vor concerta două formaţii româneşti - Gramofone (de la 17,15 la 18,00) şi Firma (de la 18,30 - 19,30), urmând ca după 20,30 până la ora 23,00 să urce pe scenă trupa lui Jon Bon Jovi.



Potrivit set-list-ului de la concertele anterioare susţinute în Europa, Bon Jovi va începe concertul din Piaţa Constituţiei cu piesa care dă titlul turnului, "This House Is Not for Sale", după care vor urma "Knockout" şi "You Giver Love a Bad Name".



Din concert nu vor lipsi piese ca "Roller Coaster", "Lost Highway", "Bed of Roses", "It's My Life", "Keep The Faith" sau "I'll Sleep When I'm Dead". Pentru bis-uri, trupa are pregătite trei piesei - "Raise Your Hands", "Wanted Dead or Alive" şi "Livin' on a Prayer".



Intrarea în zona de concert se va face la ora 14,30 pentru membrii Fan Club-ului Bon Jovi şi de la ora 15,00 pentru public.



Potrivit organizatorilor, la intrare, toţi participanţii vor fi controlaţi de agenţii de securitate.



Accesul cu alimente şi băuturi din afara locaţiei nu este permis. Cei care doresc să achiziţioneze băuturi răcoritoare şi gustări o vor putea face de la punctele de vânzare din interiorul locaţiei.



Accesul în spaţiul concertului va fi permis pe baza biletului valid, unei singure persoane, o singură dată. Biletul va trebui păstrat pe toată durata concertului, spectatorii fiind rugaţi să aibă asupra lor şi un act de identitate valid.



Din cauza zgomotului foarte puternic produs în cadrul evenimentelor de acest tip, organizatorii nu recomandă prezenţa la concert a copiilor sub 7 ani. Din acelaşi motiv, prezenţa copiilor sub 3 ani este strict interzisă. Copiii ce au vârsta între 3 şi 16 ani pot participa doar însoţiţi de părinţi, pe baza unui bilet valid cu preţ întreg, iar peste 16 ani pot participa neînsoţiţi. Organizatorii avertizează participanţii că spectacolele includ puternice efecte de lumină, care ar putea dăuna copiilor sau persoanelor epileptice. În situaţia în care părintele alege să vină însoţit de copil, accesul acestuia se va putea face doar pe baza unui bilet valid, fără gratuitate sau reducere la achiziţionarea acestuia.



Este strict interzisă vânzarea sau cumpărarea invitaţiilor şi vânzarea sau cumpărarea biletelor la suprapreţ. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a interzice intrarea la concert a persoanelor care vor fi depistate că desfăşoară astfel de activităţi şi de a confisca invitaţiile, respectiv biletele aflate în posesia acestora.



Este interzis accesul cu rucsaci sau genţi de dimensiuni mai mari de o coală de hârtie A4, sticle, conserve, scaune pliabile, mâncare sau băuturi de orice fel - alcoolice sau nealcoolice - din afara incintei, artificii, arme, obiecte periculoase, cuţite, spray paralizant, lanţuri, steaguri sau alte obiecte care reprezintă un pericol public, obiecte cu laser, Ipad-uri, tablete, laptopuri, camere de filmat Go Pro sau similar, selfie sticks, baterii externe, bannere sau postere de dimensiuni mai mari de A3, umbrele (în caz de ploaie, doar pelerinele sunt permise), aparate foto/video profesionale sau semi-profesionale (cu obiectiv detaşabil), aparate de înregistrare audio-video profesionale sau semi-profesionale, animale de companie.



Concertul Bon Jovi de la Bucureşti este un eveniment prezentat de Marcel Avram, East European Production şi D&D East Entertainment.