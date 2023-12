Cele mai așteptate concerte în 2024 | Cântăreții care vor face show pe cele mai mari scene din România

2024 va aduce multă distracție pentru români. Mai mulți artiști celebrii sunt așteptați să cânte pe cele mai mari scene din România datorită unor evenimente precum Untold, Electric Castle sau Neversea.



Printre cele mai așteptat trupe în anul 2024 regăsim trupa britanică Coldplay. Aceștia vor concerta la București, pe Arena Națională, pe 12 și 13 iunie 2024. Turneul „Music of the spheres world tour” al formației Coldplay va debuta la Atena, capitala Greciei, pe 8 iunie 2024. Se va încheia pe 30 august, la Dublin, în Irlanda.

Tot anul viitor va veni în România și Ed Sheeran care va susține un concert pe 24 august. Ed Sheeran aduce la București turneul său " + – = ÷ x" Mathematics. Ed Sheeran vine pentru a doua oară în București, după ce în iulie 2019 acesta a concertat tot pe Arena Națională, în fața a peste 50.000 de oameni, atunci când a cântat în tricoul echipei naționale de fotbal.

Un alt celebru artist care va concerta anul viitor în România este Lara Fabian. Artista va concerta pe 21 aprilie la Sala Palatului din București. În program se vor găsi atât piese noi, cât și hit-uri îndrăgite ca "Je taime" și "Je suis malade".

Festivaluri în 2024, perioada de desfășurarea

Untold, în perioada 8-11 august

Cea de-a noua ediție a magiei Untold, unul dintre cele mai mari festivaluri din lume, va avea loc în perioada 8-11 august 2024, în Cluj-Napoca. Pe lângă DJ importanți, organizatorii spun că anul 2024 va aduce în line-up-ul festivalului artiști în premieră pentru România.

În cele patru zile și patru nopți de festival, creatorii Untold vor transforma Parcul Central din Cluj-Napoca într-o lume a diversității genurilor muzicale, care include live act-uri, show-uri ale celor mai cunoscuți artiști din cultura EDM, techno, tech-house, deep-house, house, trance, hip-hop, pop, drumnbass, trap, dubstep, trip-hop și multe altele. Iar cele mai tari concerte vor avea loc pe Cluj Arena.

Electric Castle, tot pe domeniul Bánffy

Cea de-a 10-a ediție a festivalului va avea loc între 17 și 21 iulie 2024, iar organizatorii sunt deja prezenți pe domeniul Bánffy, pregătind terenul pentru sutele de mii de participanți așteptați.

La începutul lunii decembrie, organizatorii au anunțat primele nume care vin la noi: Massive Attack, Queens of The Stone Age, Bring Me The Horizon, Chase and Status. Alți artiști: Marc Rebillet, Nina Kraviz, Bonobo – DJ set, DJ Shadow, Khruangbin, Camo&Krooked, Kenya Grace, Subcarpați, Vița de Vie, Coma. Invitatul surpriză de anul viitor de la Electric Castle 2024 este legenda NBA Shaquille O’Neal. El aduce proiectul său muzical sub numele de DJ Diesel.

Neversea

Neversea a ajuns la cea de-a șasea ediție și va avea loc în perioada 4-7 iulie, pe plaja Neversea, din Constanța. "Fanii se pot aștepta la o nouă ediție plină de personaje colorate, de animatori, dansatori, decoruri fantastice și scenele festivalului care asigură diversitatea muzicală, totul alături de adevărații headlineri: plaja și marea", au declarat organizatorii.

Saga Festival, ediția 2024

Cea de-a patra ediție SAGA Festival va avea loc în perioada 5-7 iulie 2024, la Romaero. Primii artiști anunțați sunt Armin Van Buuren, ARTBAT, Dennis Lloyd, James HYPE, Loreen, Nico Moreno şi RAYE. Bineînțeles, nu vor lipsi artiștii ce au mai făcut parte din lineup-ul SAGA Festival la edițiile trecute.