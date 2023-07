"Oamenii ăștia îmi dau speranța că va fi bine": O fotografie cu doi bunici la Neversea 2023 a stârnit un val de emoție pe internet

O fotografie cu un cuplu de seniori, care zâmbesc și se bucură de atmosfera de la Neversea 2023, publicată pe o rețea socială, a stârnit un val de emoție pe internet.

Sursa foto: Instagram/ Mihnea Ratte

"Sper să îmbătrânesc ca ei", a scris, pe Instagram, Mihnea Ratte.

"Plecam de la lucru de la Neversea unde sunt printre norocoșii care trage pentru un sponsor cu un program de activare care nu te îndoaie și în timp ce uram noapte bună colegilor îi văd pe ei.

Am scos repede telefonul, am făcut o poză pe fugă să nu le stric momentul și am oftat. Băi nene cum am oftat. Îmi este frică de moarte și de faptul că nu voi mai exista (...).

Oamenii ăștia îmi dau speranța că va fi bine, că indiferent de vârstă ne putem prosti cât vrem și putem face ce vrem cât o fi. Și sper să fie! Și mai sper și să îmbătrânesc ca ei", a fost mesajul integral publicat de Mihnea Ratte, împreună cu fotografia care a ajuns virală.

Citește și: Neversea 2023 | Zeci de mii de tineri s-au distrat până în zori, la Constanţa

"Totul devine posibil în clipa în care bucuria de a trăi învinge orice prejudecată care ți-ar putea ține visurile, emoțiile și dorința de a experimenta, pe loc", spun organizatorii festivalului Neversea, potrivit adevarul.ro.