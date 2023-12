Melodia "All I Want for Christmas is You" cântată de Mariah Carey a fost detronată de un alt cântec

Mariah Carey nu mai este regina Crăciunului. Cântăreaţa a fost detronată de un alt cântec. În plus, alte patru colinde revin în top 10 al Hot 100.

Sursa foto: gettyimages.com

Mariah Carey a fost detronată de un alt cântec de Crăciun: "Rockin' Around the Christmas Tree", de Brenda Lee.

Billboard scrie că este pentru prima dată, de la lansarea sa în 1958, când acest clasic ajunge în fruntea clasamentelor.

"Rockin' Around the Christmas Tree" a stabilit o serie de recorduri, începând cu cel pentru cea mai lungă pauză dintre lansarea unei melodii şi clasarea acesteia pe primul loc, titlu deţinut până acum şi de "All I Want for Christmas Is You" Mariah Carey din 2019.

Citeşte şi: Mariah Carey, dată în judecată pentru încălcare dreptului de autor în ceea ce privește hit-ul ”All I want for Christmas is You”

Alte patru colinde revin în top 10 al Hot 100: "Jingle Bell Rock" a lui Bobby Helms, care a urcat de pe locul 12 pe locul 4; "Last Christmas" a lui Wham! (13-5); "A Holly Jolly Christmas" a lui Burl Ives (16-6); şi "It's the Most Wonderful Time of the Year" a lui Andy Williams (28-10).

Într-o înregistrare video postată pe contul X (fostul Twitter) al Billboard, Brenda Lee a ţinut să le mulţumească fanilor ei pentru această realizare.

"Nu-mi vine să cred! Nu-mi vine să cred că 'Rockin' Around The Christmas Tree' este pe locul 1, la 65 de ani de la lansare", a declarat ea.