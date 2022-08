Paolo Nutini va concerta în premieră în România, în septembrie, la un festival pe domeniul Palatului Mogoşoaia

Timp de trei zile, pe cele trei scene ale festivalului vor urca peste 30 de artişti români şi internaţionali printre care se numără Jessie Ware, Mura Masa, Subcarpaţi, Suede și Years and Years.

Alte nume prezente în line-up sunt: Arrested Development, Coma, DJ Hefe, CTC, Emil, Jurjak, Jiji Lazăr, Lemaitre, Macanache, Moonlight Breakfast, Roa, Vama, Viţa de vie, CAP, Cezar, Charlie, Dan Andrei, Kozo, Miss I, Praslesh, Priku, Rhadoo, Sit, Sublee, Vizan.

Abonamentele pentru festival sunt disponibile la preţul de 235 lei plus taxe. Sunt puse în vânzare şi abonamente care includ campingul la preţul de 324 lei plus taxe.

A revenit în muzică anul acesta, după o pauză de cinci ani

Numele lui întreg este Paolo Giovanni Nutini, s-a născut în 1987, pe 9 ianuarie și este un compozitor și cântăreț din Paisley, Scoția. Tatăl său este de origine italiană iar mama este din Glasgow deși familia tatălui sau locuiește în Scoția de 4 generații.

Munca sa este influențată de către David Bowie, Damien Rice, Oasis, The Beatles, U2, Pink Floyd sau Fleetwood Mac și este remarcabil că Paolo nu are nici un fel de educație muzicală, familia să așteptându-se să preia afacerile tatălui sau.

Acesta a luat o pauză de cinci ani, ultima sa interpretare live, înainte să revină cu turneul din acest an, fiind la Paisley Abbey, în 2017.

Last Night in the Bittersweet este cel de-al patrulea album al artistului, lansat anul acesta, pe 1 iulie.

Adele, impresionată de Paolo Nutini, interpretându-și melodia Iron Sky

Albumul de debut, These Streets, l-a lansat în 2006, cu Last Request, Jenny Don't Be Hasty, Rewind sau New Shoes fiind câteva piese mai cunoscute. În 2009 a lansat al doilea album, Sunny Side Up, de pe care a scos 4 single-uri Candy, Coming Up Easy, Pencil Full of Lead și 10/10.

Cea mai cunoscută și apreciată melodie a artistului este Iron Sky. Cântăreața Adele a fost și ea impresionată de un filmuleț în care Paolo Nutini cantă această piesă, într-o sesiune specială la Abbey Road Studios, locul de unde au ieșit hiturile The Beatles.