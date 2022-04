Pink Floyd lansează prima piesă din ultimii 30 de ani pentru a strânge bani pentru Ucraina

1994 a reprezentat anul în care Pink Floyd a scos, oficial, ultima piesă. 28 de ani mai târziu, trupa s-a reunit pentru a lansa o nouă melodie, dedicată Ucrainei.

Lansată vineri, melodia ”Hey Hey Rise Up” îi are pe membrii Pink Floyd, David Gilmour și Nick Mason, cu Andriy Khlyvnyuk, din trupa BoomBox, la voce. Basistul Roger Waters, care a părăsit Pink Floyd în anii 1980, nu este implicat.

Piesa îl prezintă pe Khlyvnyuk cântând un cântec de protest pentru Primul Război Mondial, dintr-un clip pe care l-a înregistrat în fața Catedralei Sf. Sofia din Kiev și care a fost postat pe rețelele de socializare.

Pink Floyd va dona toate încasările către un fond umanitar destinat refugiaților ucraineni.

Here is the official video for 'Hey Hey Rise Up', Pink Floyd’s new Ukraine fundraiser feat Andriy Khlyvnyuk of Boombox. Stream / download from midnight. https://t.co/4U3P3WAQOZ