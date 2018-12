Record în 2018 pentru o celebră piesă de Crăciun din 1994

Foto: pixabay.com

Cântăreaţa Mariah Carey stabileşte un record de accesare online cu piesa sa de Crăciun din 1994 „All I Want For Christmas Is You”, care a fost ascultată de 10,8 milioane de ori pe platforma Spotify în ajunul Crăciunului, arată The Hollywood Reporter.

”All I Want For Christmas Is You” este una dintre cele mai solicitate piese de Crăciun.

Popularitatea piesei făcute celebră de Mariah Carey acum 24 de ani a întrecut în 2018 recordul stabilit în luna iunie de cântecul ”SAD!” al rapperului XXXTentacion, care a avut 10,4 milioane de accesări în ziua care a urmat morţii cântăreţului, pe 18 iunie.