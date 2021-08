Roxen, reprezentanta României la Eurovision 2021, declarație șocantă: ”Sunt băiat în corp de fată”

Tânara le-a spus urmăritorilor ei de pe TikTok faptul că se consideră o persoană non-binară, adică nu se consideră nici fată, dar nici băiat.

”De când eram mică, simt că sunt băiat în corp de fată. Imaginează-ți că trebuia să merg la concursuri și erau toate rochițele, trebuia să mă îmbrac în rochie și era ceva horror pentru mine sau orele pierdute în mall. În viața mea anterioară chiar am fost băiat. Sincer tot timpul am crezut și am simțit că sunt un băiat în corp de fată”, le-a spus Roxen fanilor săi de pe TikTok.

Psihologul Radu Leca a avut o intervenție la Antena 3, în care a vorbit despre acest fenomen și despre cum le putem explica copiilor despre el.

”Este foarte greu să explici unui adolescent care are hormonii răzvrătiți ce înseamnă persoană non-binară sau ce înseamnă un pansexual. Dacă ne referim exclusiv la noțiunea de pansexualitate, noi știm că este reprezentată de o persoană care poate fi atrasă și de bărbați și de femei în aceeași măsură, dar nu neapărat sexual, ci se poate și îndrăgosti de ei.

Ideea de non-binar - subiect controversat

În ceea ce privește ideea de non-binar, aici avem multiple controverse, care fac parte din structura de edificiu a elementelor de organizare și de reguli și de idei ale comunității LGBTQ. În acest sens, dacă îi vei explica unui tânăr de 13-16 ani despre noțiunea de non-binar, trebuie să fii extrem de bine pregătit. Aici avem de-a face cu idei care trebuie să fie luate în considerare, care nu deranjează și nu supără.

Egalitatea, din toate punctele de vedere, ea trebuie să fie privită exact cum este ea promovată, nu în mod diferit”, a spus psihologul Radu Leca la Antena 3.

