Nicki Minaj, pentru prima dată în România la Saga Festival. Numărul biletelor puse în vânzare a crescut

Saga Festival, 5-7 iulie. Sursa foto: Profimedia/ Facebook/ SAGA Festival

Mai sunt doar câteva zile până la unul dintre cele mai mari festivaluri de muzică din România. Anul acesta, la Saga va ajunge și Nicki Minaj, care vine pentru prima dată la noi în țară. Biletele s-au vândut din primele zile, dar organizatorii s-au gândit să extindă zona festivalului și mai pun la dispoziție încă 30.000 de bilete.

„Vom mări aria de la scena principală pentru că avem o cerință mare la bilete pentru că sâmbătă o avem pe Nicki Minaj și Armin van Buuren. Trebuia să facem ceva pentru că ziua de sâmbătă a fost sold-out. Suntem fericiți că putem face spațiul mai mare”, a declarat Allan Hardenberg, CEO Saga.

Nicki Minaj este cap de afiș la festival. Cântăreața a avut și câteva cerințe ieșite din comun, precum: mâncarea picantă și alimente pentru 100 de persoane.

„Vine cu un anturaj mare. Cu peste 100 de persoane, deci trebuie să asigurăm peste 260 de prosoape și multă mâncare. Ne vom ocupa de tot. Am lucrat mult să o aducem aici. Vreo 3-4 luni și când am auzit că face tur în Europa am zis clar că trebuie să o aducem și în România”, precizează Allan Hardenberg, CEO Saga.

În total vor fi șapte scene, întinse pe un spațiu 125.000 mp. Iubitorii de muzică se vor bucura de prezența a peste 150 de artiști. O echipă de 400 de oameni stă la baza realizării evenimentului.

Aproape 50 de tiruri cu echipament au fost descărcate pe terenul de la Romaero. Pe aeroportul Băneasa vor fi 300 de boxe, 1000 metri pătraţi de LED-uri şi 2000 de lumini inteligente.

Festivalul se desfășoară în perioada 5-7 iulie și sunt așteptați peste 200.000 de oameni.