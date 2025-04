F1: Urmează Marele Premiu din Bahrain. Ce știm despre circuit: „Parcă este de pe altă planetă”

În weekend are loc Marele Premiu din Bahrain, a patra etapă a Campionatului Mondial de Formula 1 din acest an. Foto: Getty Images

În weekend are loc Marele Premiu din Bahrain, a patra etapă a Campionatului Mondial de Formula 1 din acest an. Cursa principală este programată pentru duminică, 13 aprilie, la ora 17:45, și poate fi urmărită pe Antena 3 CNN și Antena PLAY.

Sesiunile de antrenamente libere vor începe vineri, 11 aprilie, urmate de calificările care vor avea loc sâmbătă, 12 aprilie, ora 18:45.

„Circuitul din Bahrain parcă a fost venit de pe altă planetă în 2004, în momentul în care am ajuns acolo, toată lumea s-a pus de acord că este un circuit minunat, cu facilități state of the art. În 2004 a avut loc prima cursă și victoria lui Michael Schumacher. După ce s-a întâmplat în 2014 cu Schumi, primul viraj a fost denumit Schumacher și a rămas așa până în acest moment.

În 2010, acest circuit era ceva mai lung. Acum măsoară aproape 5,5 km, atunci s-a mers pe varianta endurance, ceva mai lungă. În 2011 au fost acele frământări politice și nu s-a mai mers pe acest circuit. În 2020, circuitul de la Bahrain a salvat sezonul”, a explicat Antal Putinică.

Program Marele Premiu din Bahrain

Vineri, 11 aprilie - ora 14:30 - antrenamente 1 (Antena PLAY)

Vineri, 11 aprilie - ora 18:00 - antrenamente 2 (Antena PLAY)

Sâmbătă, 12 aprilie - ora 15:30 - antrenamente 3 (Antena PLAY)

Sâmbătă, 12 aprilie - ora 18:45 - calificări cursă (Antena 3 CNN și Antena PLAY)

Duminică, 13 aprilie - ora 17:45 - cursă (Antena 3 CNN și Antena PLAY)