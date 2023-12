SAGA Festival 2024. Lista primilor artiști care vor urca pe scenă anul viitor | Armin van Buuren, în fruntea listei

SAGA Festival, cel mai mare festival de muzică din București, anunță primii artiști pentru ediția din 2024, cu DJ-ul și producătorul olandez Armin van Buuren în fruntea listei.

Din acest prim anunț mai fac parte și RAYE, cântăreața și compozitoarea din Londra cunoscută pentru melodii precum "You Don't Know Me" și "By Your Side", care va concerta pentru prima dată în România.

După o ediție în 2023 ce a adunat împreună peste 165.000 de participanți ce s-au bucurat de show-urile a peste 100 de artiști de top, SAGA Festival vine cu un prim release de artiști pentru ediția din 2024, ce va avea loc la ROMAERO în perioada 5 – 7 iulie 2024.

Din lista anunțată azi fac parte următorii artiști:

Armin van Buuren: Nu are nevoie de nicio introducere. DJ-ul și producătorul olandez care a mai frecventat țara noastră se întoarce în București după ultimul său show la evenimentul caritabil "We Are One", organizat tot de SAGA Festival pentru victimele din Ucraina.

RAYE: Cântăreața și compozitoarea din Londra, cunoscută pentru colaborările cu artiști precum Jax Jones, David Guetta, Disclosure sau Regard, va fi prezentă la ediția din 2024 a festivalului.

Dennis Lloyd: Cunoscut pentru hitul său din 2016 "Nevermind", care s-a clasat pe locul întâi în mai multe țări. De asemenea, muzicianul, cântărețul și compozitorul israelian vine pentru prima dată în România.

Nico Moreno: Producătorul și DJ-ul de techno industrial în vârstă de 24 de ani, susținut de artiști precum Paula Temple, ce a fost prezentă la ediția de anul acesta, vine și el la București în perioada 5-7 iulie.

Bineînțeles, nu vor lipsi artiștii ce au mai făcut parte din lineup-ul SAGA Festival la edițiile trecute. Aceștia sunt:

Loreen: Cântăreața de origine suedeză, câștigătoare a Eurovision, urmează să vină a doua oară la SAGA Festival după un show incendiar și apreciat de foarte mulți participanți la ediția de anul acesta.

ARTBAT: Producătorii ucrainieni se întorc din nou la SAGA pentru a treia oară. Stilul lor de muzică house și techno va umple una dintre scenele festivalului.

James Hype: După primul său eveniment numit STEREOHYPE, ce a avut loc la Laminor Arena în septembrie anul acesta, se întoarce și el la SAGA Festival, fiind prezent doar la ediția din 2022 a festivalului.

În plus, SAGA Festival va oferi și o serie de experiențe unice, scene cu design inovator, zone de relaxare și o zonă dedicată instalațiilor de artă și nu numai.

„Suntem încântați să anunțăm ediția din 2024 a SAGA Festival, care va fi cea mai mare și mai spectaculoasă ediție de până acum,” a declarat Allan Hardenberg, CEO SAGA Festival. „Ne-am propus să creăm un eveniment care să depășească toate așteptările, și suntem încrezători că vom reuși să facem acest lucru.”

Pe lângă anunțul artiștilor de azi, SAGA Festival anunță și punerea în vânzare a abonamentelor UNDER 21, destinate publicului tânăr. Aceste abonamente, la un preț special, au o disponibilitate limitată și se adresează participanților care vor avea cel mult 21 de ani la data festivalului.

Toate tipurile de bilete pentru toate zilele de festival sunt deja disponibile pe sagafestival.com, iar prețurile pornesc de la 325 de lei + taxe.