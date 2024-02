O trupă cunoscută a lansat o melodie dedicată sportivilor români calificați la Jocurile Olimpice Paris 2024: "Din toată inima pentru Team România"

O trupă extrem de cunoscută și apreciată în țara noastră a lansat o melodie dedicată sportivilor români calificați la Jocurile Olimpice de la Paris 2024.

Sursa foto: Facebook/ Comitetul Olimpic si Sportiv Roman

Trupa Voltaj aduce în prim-plan valorile determinării și curajului, inspirând sportivii care vor concura sub culorile tricolorului. Melodia e intitulată "Din toată inima pentru Team România".

"Piesa își propune să reflecte vibrația proaspătă și ritmată pentru care trupa Voltaj este cunoscută.", se precizează în comunicatul Comitetului Olimpic și Sportiv Român.

Videoclipul piesei îi are ca protagoniști chiar pe sportivii din echipa olimpică a României.

Pentru a marca lansarea acestei piese, trupa Voltaj va susține un concert live în premieră în 2024, în seara zilei de 23 februarie, la Hard Rock Café București. La eveniment vor fi prezenți sportivi din Team Romania, alături de oficiali ai Comitetului Olimpic și Sportiv Român.

Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, a subliniat importanța acestui proiect: "Fiecare participare la o întrecere olimpică arată că olimpismul este mai mult decât o competiție, este o stare de spirit. Suntem încântați de dorința formației Voltaj de a dedica echipei noastre olimpice o piesă atât de emoționantă, cântată din toată inima, împreună cu sportivii noștri, care au răspuns cu entuziasm acestei provocări. Suntem toțipentru1, toțipentruTeamRomania."

Călin Goia, solistul formației Voltaj, a adăugat: “Efortul uriaș, pasiunea și determinarea cu care acești sportivi se antrenează și luptă zi de zi pentru România ne-au inspirat să ne implicăm cu mare enuziasm în acest proiect. Am fost încântați și, totodată, onorați de cum a fost primită propunerea de către Comitetul Olimpic, dar și de campionii care au participat alături de noi la filmările videoclipului. Suntem convinși că această melodie a intrat deja în playlistul sportivilor noștri, care ne-au mărturisit că îi motivează. Sperăm să-i inspire pe cât mai mulți români, în special pe tineri să vină către sport și, desigur, să susțină Team Romania din toată inima”