Cât a cheltuit o familie de români cu un copil "acasă la Moș Crăciun", în Laponia: "Poți sta o lună în Grecia la banii ăia"

O familie de români a relatat cât a costat excursia de cinci zile în "țara lui Moș Crăciun", Laponia.

"Aș vrea să va împărtășesc câteva poze și recomandări din concediul tocmai încheiat, acasă la Moș Crăciun: Laponia.", a scris românul pe un grup de vacanțe de pe Facebook.

"De la bun început menționez că am fost 2 adulți și un copil de 7 ani. O să vă spun costurile inițiale, nu cele plătite de noi, care din neatenție am ratat primul avion și….peripeții.

Perioada concediu 01.12-5.12.

Bilete de avion achiziționate în luna iunie prin platforma Vola 1350 euro: București – Londra – Rovaniemi. Retur Rovaniemi – Helsinki – București (modificat mulțumită Blue Air în Rovaniemi – Helsinki – Milano – București )

apartament în hotel 3 stele Aakenus cu mic dejun inclus achiziționat în luna iunie 595 euro / 3 nopți (achiziționat direct prin hotel)

o noapte de cazare în Helsinki cu mic dejun și pick up aeroport hotel și hotel aeroport la hotel skylineairport 160 euro (achiziționat direct prin hotel)

activități cu www.snowmobilepark.com și www.nordictravels.eu aprox 1450 euro (achiziționate direct pe site ul lor)

1 hunting nordic light with lapish bbq with minivan + night hiking

2 ice fishing + husky farm and sladge ride

3 reindeers farm with sladge ride + husky farm with sladge ride + visit Santa Clause village

4 1 h snowmobile tour.

Menționez că la 3 din cele 4 activități am avut și mâncare inclusă (grătar tradițional, supă de somon, băuturi calde, biscuiți, etc ) + pick up de la hotel și drop off la hotel.

Ajungând în total la un buget de aproximativ 3555 euro la care se adaugă banii de buzunar, în funcție de ce vrea fiecare.

Menționez că intrarea la Moș Crăciun e gratuită, se așteaptă cam 2 h, iar pentru achiziționarea a 2 poze și a filmulețului de la Moș Crăciun costă 50 euro însă nu sunt obligatorii.

Știu că poate depășește bugetul de 500 de euro dar cred că sunt informații care pot ajută", se arată în mesajul de pe Facebook.

Românii au fost șocați de suma uriașă pe care românii au cheltuit-o în vacanța lor.

"Poți să stai și o luna în Grecia la banii ăia, chiar mai mult, sau o săptămâna tot în Grecia sau oriunde altundeva. Depinde unde te duci, unde te cazezi și ce dorești", a comentat un internaut.