Ce spun turiștii care au ajuns în Eforie sau Costinești, după ce au văzut cum sunt plajele în Bulgaria

În doar câteva zile, pe litoral va fi atins vârful sezonului estival. Temperaturile tropicale din ultima perioadă au adus cel mai mare număr de turiști din această vară, adică peste 80.000. Şi pentru că august, este oficial, lună de concedii pentru români, administratorii de hoteluri şi pensiuni se pregătesc să majoreze prețurile.

A fost cel mai aglomerat weekend din acest sezon estival. De la Năvodari la Vama Veche, gradul de ocupare a fost de 80%. Zilele acestea, cei mai multi turiști au ales Eforie Nord.

Turist: "Am vrut să vedem și cum este plaja de aici, deoarece anul trecut am fost și la Costinești și acolo a fost iarăși foarte faină. O vacanță foarte frumoasă și ne așteptăm să fie la fel și aici."

Turist: "Am venit și acum doi-3 ani și mi s-a părut mai frumos și am venit și anul acesta. Aglomerație, mare da, am fost și în Bulgaria, dar era altfel în România".

Vârful de sezon vine însă întotdeauna cu o majorare de prețuri. Cererea este foarte mare, așa că hotelierii profită și ridică prețurile la cazare.

Corina Martin - preşedinte FPIOR: "Ne îndreptăm către data de 1 august, dată la care unele hoteluri au ultima majorare de tarife, cea mai mică. De altfel, pentru că cererea este în continuă creștere, ne apropiem de gradul de ocupare de 100% pe litoralul românesc. Luna august, așa cum știm, este cea mai solicitată."