Experiența unui vlogger român care a stat 30 de zile în Rusia: ”Nu ar trebui să judecăm un popor după acțiunile câtorva oameni”

Vloggerul român Cosmin Avram și-a împărtășit experiența în mediul online, după ce a trăit 30 de zile în Rusia.

Sursa foto: Capturi video Youtube/Cosmin Avram

Vloggerul a fost uimit de faptul că unele lucruri sunt foarte diferite față de modul în care sunt prezentate în Occident, cum ar fi faptul că toate marile branduri au plecat, și crede că adevărul este undeva la mijloc.

După ce a petrecut o lună de zile în Rusia și a făcut mai multe clipuri despre viața din orașe mari precum Moscova și Sankt Petersburg și a vorbit cu români stabiliți în țara vecină, dar și cu ruși, vloggerul Cosmin Avram a ajuns la momentul concluziilor.

Unul dintre subiectele abordate în ultimul clip făcut din Rusia este în ce măsură sancțiunile internaționale au avut vreun efect negativ asupra vieții rușilor.

Un aspect despre care s-a vorbit mult în presă este păsărirea țării de către brandurile mari. Statistica arată că mai mult de 1.000 de companii străine au părăsit sau și-au suspendat operațiunile în Rusia de la începutul războiului.

”Am ajuns acum aproape o lună de zile în Moscova. Am avut șansa să vorbesc cu foarte multe persoane, mulți dintre ei români, moldoveni, iar în momentul în care am adus acest subiect în discuție, părerile sunt împărțite. Foarte mulți spun că nu. Brandurile mari nu au plecat din Rusia, ele încă activează aici.

Pe de altă parte, sunt și persoane care spun că da, au părăsit țara. Ei bine, în acest clip vom vedea cum sau lucrurile cu adevărat. Vom merge la ușa brand-urilor. Batem la ușă, vedem dacă ne deschid sau nu”, a spus vloggerul, potrivit adevărul.ro.

Avram a găsit un fost restaurant McDonald's care a rămas neschimbat, cu excepția denumirii. Acesta este deținut de un om de afaceri rus.

”În interior, totul este intact, neschimbat. Nu știu calitatea burgerilor dacă este aceeași, pentru că nu am mâncat până acum, nu am încercat. Dar interiorul, după cum bine vedeți, seamănă perfect. Iar brandurile europene, cum ar fi Mohito, sunt deținute acum de companii chinezești sub o altă denumire”, a explicat vloggerul.

Burger King, în schimb, a rămas cu același brand. La fel și KFC, care funcționează normal în Capitala Rusiei.

Vloggerul a găsit un fost local Starbucks transformat în „Stars Cofee”.

Uniunea Europeană a impus sancțiuni masive și fără precedent împotriva Rusiei, ca urmare a războiului împotriva Ucrainei și la anexarea ilegală a regiunilor Donetsk, Luchansk, Zahorojia și Herson.

”Din câte am citit pe site-ul oficial al Uniunii Europene, scopul sancțiunilor economice este de a impune consecințe severe Rusiei pentru acțiunile sale și de a împiedica eficient capacitatea Rusiei de a-și continua agresiunea”, a precizat Avram.

Oamenii simpli nu sunt afectați

Avram a susținut că din discuțiile pe care le-a purtat a ajuns la concluzia oamenii simpli nu prea sunt afectați de aceste sancțiuni.

”În schimb, companiile mari, brand-urile mari sunt afectate. Unele au fost nevoite să-și închidă activitatea, altele să-și schimbe proprietarii. Sistemul swift a fost blocat. Așadar, cardurile Master card și Visa funcționează în Rusia doar dacă au fost emise de o bancă din Rusia. În momentul în care ai părăsit țara, nu mai funcționează. Același lucru se întâmplă și în cazul nostru”, a explicat el.

Avram a vizitat mai multe centre comerciale și zone pietonale cunoscute pentru magazinele aflate aici pentru a vedea dacă marile branduri au rămas în Rusia. Concluzia: unele au rămas, altele nu.

Magazinele Adidas văzute au un anunț la intrare în care se arată că operațiunile magazinelor cu amănuntul, ale site-ului și ale aplicației au fost suspendate din cauza restricțiilor. Același anunț a apărut și la magazinele Gucci, Dior, Chanel, Tiffany, Bulgari, Hermes, Prada etc.

Avram crede că aceste mari companii încă plătesc chirie, deși sunt închise magazinele, deoarece dacă ar fi plecat definitiv, logo-ul nu ar mai fi afișat pe aceste clădiri. În plus, de la distanță nu poți să-ți dai seama că sunt închise magazinele, deoarece aceste sunt luminate și decorate, având diverse produse în vitrine.

”Abia în momentul în care te apropii, vezi că sunt închise. Acesta e motivul pentru care multe persoane mi-au spus că nu au plecat aceste branduri”, a mai spus vloggerul.

Paznicii de mall din România, mai stricți decât cei din Rusia

Aflat la plimbare într-o zonă comercială a Moscovei, Avram a remarcat că nu este pentru prima dată când vede persoane în vârstă care cerșesc. „Sunt și aici, iar în ziua de astăzi, când vine vorba de cerșit, este foarte greu să îți dai seama dacă acea persoană într-adevăr are nevoie de ajutor sau este plasată în acel loc de anumiți indivizi. Pentru că de-a lungul timpului am văzut foarte multe lucruri. Este un subiect pe cât de sensibil, pe atât de controversat”, a detaliat el.

Avram a intrat într-un centru comercial mare aflat în fața Kremlinului, la Moscova, iar pentru a face asta a fost nevoit să treacă printr-un dispozitiv care detectează metalele.

”Sunt peste tot oameni care supraveghează, doar că oamenii sunt liniștiți, dacă îți vezi de treaba ta, nu au nimic cu tine. Și aici același control de securitate. Pur și simplu nu poți intra nicăieri în acest oraș fără să treci printr-astfel de control de securitate fie că vorbim despre metrou sau centru comercial”, a explicat el.

Vloggerul a remarcat o diferență față de centrele comerciale din România.

”La noi, într-un centru comercial, dacă filmezi imediat vin paznicii și sar pe tine și te dau afară. Pe când aici oamenii sunt înarmați și se uită la tine, îți fac loc. Chiar nu o să înțeleg niciodată de ce la noi nu se poate. Aici treci cu camera filmând prin detectorul de metale”.

Avram a filmat și într-un mall foarte mare din Sankt Petersburg. „Explorăm pe fugă fiecare etaj în parte. Sunt curios dacă există diferențe între cele două orașe. Aici Hugo Boss este închis, cu toate că sunt haine în vitrină, Armani e deschis fără probleme. Are și reduceri. Boggi e deschis. Lacoste - deschis. Guess - deschis, Pinko -deschis. Tommy Hilfiger deschis. Omul de rând intră în aceste centre comerciale, vede toate brand-urile deschise, vede că poate cumpăra de oriunde, după care-și activează VPN-ul ori intră pentru a citi presa internațională. Acolo vede că toate au plecat. Ce să mai creadă?”, a comentat Avram.

”Adevărul este întotdeauna undeva la mijloc”

”Ca o concluzie, după 30 de zile în Rusia, pot spune că oamenii, mare parte din oameni, într-adevăr, sunt cenzurați. Cel puțin aceasta este părerea mea personală. Sunt puțin rupți de lucrurile care se petrec în afara Rusiei, atât online, cât și offline”, a mai spus Avram.

El a luat exemplul Tiktok-ului, care este în Rusia total diferit față de cel pe care îl avem noi în Europa sau într-un alt colț al lumii. „Având cartelă de Rusia în telefon, tiktok-ul meu este total total diferit față de cel pe care îl vede Andreea. Aici nu poți să faci live, nu există donații, nu există foarte multe lucruri”, a precizat el.

Avram este de părere că în momentul în care o persoană iese in Rusia, călătorește, vede și înțelege anumite lucruri, își poate schimba părerea despre Occident. „Pentru că nu tot ce se întâmplă în afara Rusiei este bun, cum nu, tot ce se întâmplă în interiorul Rusiei este bun. Ideea este că propaganda funcționează. Oamenii de aici primesc anumite informații, cei de din Europa, dindin America primesc alte informații, iar adevărul este întotdeauna undeva la mijloc”, a concluzionat vloggerul.

”Îmi place Rusia, dar nu sunt de acord cu ceea ce face Rusia”

El crede că nu putem da vina pe oamenii simpli pentru ce se întâmplă în Ucraina.

”Oamenii simpli, oamenii în general nu sunt vinovați de acest lucru, pentru că ei atât știu, atât cunosc. Nu sunt de acord cu ceea ce face Rusia, am spus asta și în Ucraina, repet, dar din câte văd, foarte multe persoane mă fac fac pro-rus, când am fost în Ucraina, eram pro-american și tot așa. Din punctul meu de vedere, oamenii simpli nu au nicio vină. Nu cred că ar trebui să judecăm un popor după acțiunile câtorva oameni. Nu mi se pare corect, dar asta este viața, așa funcționează omenirea din câte se pare. Trist, dar adevărat”, a detaliat el.

Avram susține că îi place Rusia și va reveni: „V-am spus, îmi place țara. Vreau să revin vara. Nu acum, nu mai vreau iarna, nu mai vreau acest frig, poate mai vreau frig doar în momentul în care decid să mergem în Siberia. Îmi place Rusia și o să revin”.

Vloggerul a susținut că a întâlnit oameni extraordinari în Rusia, ca peste tot în lume, și a fost o plăcere să-i cunoască pe fiecare în parte. „Acum, dacă ar fi să mă întrebați, ai vrea să locuiești în Rusia? Pot să vă spun sincer ca de fiecare dată: Nu. Nu mă văd trăind în această țară. (...) Pentru mine, cel puțin, România și Italia rămân țările în care mă văd trăind pe termen lung”, a concluzionat el.