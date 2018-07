Explorând Crimeea. Ceea ce nu vezi la știri

Am fost în Crimeea în timp ce era încă parte din Ucraina, liniștit și relaxat. Nu-mi imaginam că doar câteva luni mai târziu, Rusia a fost de gând să-l anexeze la teritoriile sale ... din nou. Ironia, atunci am întrebat un prieten rus dacă Crimeea părea diferit și el a răspuns se simte ca acasă pentru el.

M - am dus acolo timp de o săptămână, în calitate de participant la un voluntar de formare. Am luat un zbor de la Istanbul la Simferopol , una dintre cele câteva opțiuni. Nu am făcut nici o cercetare înainte, am știut doar că am nevoie pentru a lua un tren la Bakhchysaray și să îndeplinească noi prieteni acolo. Am ajuns la aeroport, și cu un pic de luptă, am aflat despre un autobuz local de la aeroport la oraș (gară). Dar nu știam de unde să cobor.