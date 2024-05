Învierea Domnului, pe pământul Greciei. Creta, o insulă cu tradiţii de poveste

Cine iubeşte Grecia trebuie să viziteze Creta, măcar o dată în viaţă. Reuneşte toată frumuseţea insulelor greceşti, de la plaje superbe, tradiţie, miros de leandru şi pin, sate cochete și mâncăruri tradiționale unice.

În aceste zile, insula a adunat laolaltă în rugăciune, ca într-o mare familie, turiști și localnici, la sărbătoarea Învierii Domnului. În cea mai estică regiune a Insulei, pe platoul Lasithi, care adăpostește și celebra Peșteră a lui Zeus, am descoperit esența tradițiilor grecești, în zilele celei mai mari sărbători a creștinătății.

Mânăstirea Panagya Kera este inima insulei Creta. O bijuterie arhitecturală bizantină care adăpostește icoane vechi de secole la care se închină în fiecare an mii de turiști din toată lumea.

"Este una dintre cele mai vechi mănăstiri din Insula Creta, iar această biserică a fost construită în secolul 9, deci are peste 1000 de ani vechime. A fost construită ca și o fortăreață, pentru a proteja comunitățile locale de călugări împotriva piraților sau a soldaților Imperiului Otoman. Cel mai important artefact al acestei biserici este o icoană a Fecioarei Maria, care a fost furată de trei ori de către otomani, dar care a fost recuperată de fiecare dată, iar ultima dată, în 1918, turcii au ferecat această icoană cu lanțuri iar ea a revenit împreună cu piatra și lanțurile cu care a fost legată." explică Viktor Spivakov, ghid turistic Tez Tour

"Am vizitat acest loc în urmă cu 9 ani, când copii erau mai mici, și am decis să ne întoarcem, iar locurile sunt așa cum le-am lăsat (…) nu am ales special această perioadă din an, și am costatat că aici este Sărbătoarea Paștelui, și a fost o surpriză pentru noi", spune un turist olandez.

Creta, o destinație de vis, în orice anotimp

Ne-am continuat călătoria la Panagia Vidianis, o altă mănăstire ridicată la mijlocul secolului al XIX-lea, care și-a primit oaspeții cu liniștea sfântă a locului înconjurat de peisaje de poveste.

"Aceasă mănăstire este mică, are doar doi călugări. Cum reușesc ei să facă toată munca în agricultură? Folosesc ajuorul localnicilor. Atunci când oamenii vin la biserică, să își boteze copii sau pentru o căsătorie, nu lasă doar bani. Lasă și o hârtie pe care este trecut numărul de telefon. Așa că de fiecare dată când călugărul are nevoie de ajutor găsește oameni din satele învecinate.", a mai explicat ghidul.

După un drum lung, un popas la tavernele tradiționale grecești a fost o încântare pentru turiștii dornici să cunoască locuri, oameni, tradiții, bucătăria grecească și ospitalitatea gazdelor. Tavernele din Lasithis și-au răsfățat oaspeții cu preparate de sărbătoare.

"Pentru a prepara această mâncare tradițională trebuie să avem în primul rând un miel bun, este obligatoriu să provină din munții din Creta, crescut într-o fermă ecologică. Noi nu folosim foarte multe condimente, folosim doar sare și oregano de pe insulă. Ne dăm seama că este gata atunci când carnea are o anumită culoare. Spre exemplu, acest miel a avut nevoie să stea la cuptor exact 4 ore. Dacă stă mai mult devine prea uscat, iar dacă stă mai puțin, nu este gata de consumat." declară proprietarul tavernei, Michalis Tsanakis.

Taverna este o afacere de familie care a rezistat în timp datorită preparatelor gătite după rețete vechi de zeci de ani. Cine i-a trecut pragul o dată, revine cu siguranță atras de bucătăria autentică cretană.

"Bunicul meu, bunicul bunicului meu, au lucrat toți de-a lungul timpului în această tavernă a familiei, iar eu lucrez aici de mai bine de 40 de ani", mai spune Michalis.

Creta, această bijuterie din estul Mării Mediterane, este o destinație de vis, în orice anotimp. Dar mai ales în luna mai, când Creta este deja unul dintre cele mai calde și însorite locuri din Grecia. Vacanțele aici îți fură inima cu povești, oameni și locuri care te surprind, la fiecare pas.