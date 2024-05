Rethymno, o destinație culturală, culinară și turistică de vis. Orașul vechi, considerat mica Veneție a Insulei Creta

Dacă unii dintre noi încă visăm la vacanță, în însorita insulă Creta s-a instalat deja atmosfera estivală. Mii de turiști se bucură de farmecul Greciei, iar numărul zborurilor a crescut cu peste 8%, față de anul trecut.

Rethymno, capitala culturală a Cretei și singurul oraș al insulei construit pe o fâșie de pământ și stâncă ce înaintează în mare, este combinație fascinantă între aerul medieval venețian și cel tradițional cretan.

Situat în nordul insulei Creta și scăldat în albastrul fermecător al Mediteranei, orașul Rethymno este o destinație care promite o călătorie culturală, culinară și turistică fascinantă.

Când ajungi în Rethymno, trebuie să vezi neapărat portul venețian cu iahturi și bărci pescărești, mărginit de taverne, farul renovat de egipteni - un simbol al orașului, dar și fortăreața care veghează asupra centrului vechi – inima locului. În întregul său, orașul cretan este o bijuterie rară.

”Unul dintre cele mai fotografiate obiective turistice din Rethymno. Este vorba despre Fortezza, fortăreaţa costruită de veneţieni în sec. al XVI-lea”, spune Simona Popa, ghid turistic.

Păienjenișul de străduțe pietruite cu bolte și case cu balcoane pline de flori, cu piațete și fântâni lângă care te poți odihni în zilele toride de vară, sunt câteva perle ale orașului vechi - INIMA acestei destinații superbe, pe care o descoperi dincolo de zidurile fortificate ale cetății.

Fântâna venețiană Rimondi, din secolul al XVII-lea, este unul dintre cele mai frumoase monumente ale orașului.

”Megali Porta în greacă, intrarea principală în oraşul medieval, a fost construită în secolul al XVI lea de veneţieni, de fapt şi singurul care a rămas în picioare din zidul fortificat din oraşul medieval”, a explicat Simona Popa, ghid turistic.

După un tur al orașului, un cocktail cu parfum de mentă e relaxarea potrivită, în cluburile care se deschid, după asfințit.

”Este unul dintre cele mai ușor de preparat cocktail. Este printre cele mai căutate”, spune Cornel Olteanu, manager local.

Insula Creta atrage în fiecare an peste 6 milioane de turiști. Anul acesta, numărul zborurilor a crescut deja cu 8% față de anul trecut.

”Suntem fericiți că în fiecare an începem sezonul mai devreme, cum am făcut și anul trecut și sperăm să ajungem până în luna noiembrie. Datorită Paștelui Catolic, care a fost mai devreme în acest an, startul sezonului, pentru insula noastră, a fost la sfârșitul lunii martie. Asta ne face să sperăm ca în acest an, vom putea spera la o creștere de 2,5 procente față de anul trecut”, explică Manolis Tsakalakis, reprezentant Asociaţia Hotelierilor din Rethymno.

Rethymno, acest oraș fascinant din nordul Cretei, mai are o bijuterie de oferit – Una din cele mai lungi plaje ale insulei, cu nisip fin. Locul perfect unde poți aștepta apusul de soare, pe care să-l iei acasă în cele mai frumoase fotografii.