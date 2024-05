Laguna Balos, paradisul turcoaz din Insula Creta unde s-au unit apele a trei mări

Insula Creta adună la un loc toate frumusețile Greciei. E surprinzătoare și fascinantă, în orice anotimp. O călătorie în Laguna Balos, parte a rezervației naturale cu același nume, e un spectacol pentru orice călător. Nisip roz înconjurat de ape calde, în zeci de tonuri diferite de albastru și verde. Un castel din piatră venețian ridicat în cel mai înalt punct al munților stâncoși, o epavă captivă în marea cristalină, dar și călătoria în sine pe care o faci până în acest paradis colorat din nord-vestul insulei Creta sunt o experiență de neratat în vacanțele noastre din Grecia.

Am pornit călătoria pe mare, din Portul Kissamos, cu un vapor de croazieră care ne duce spre paradisul turcoaz din nord-vestul insulei Creta – Laguna și rezervația naturală Balos, de pe mica insulă Gramvoussa.

Este un loc unic unde apele a trei mări din Mediterană – Ionică, Egee și Libiei – s-au amestecat în cea mai frumoasă paletă de culori pe care apa mării o poate oferi privitorului.

"E o destinaţie mult prea frumoasă, cu ape cristaline. De exemplu, poţi vedea partea de sud a Balosu-ului, deşi apa are o adâncime de peste zece metri, dar poţi vedea foarte uşor fundul apei.Poţi înnota în apa clară din laguna Balos. Plaja e foarte frumoasă. De asemena, în Gramvousa poţi vizita castelul construit de veneţieni în secolul al XVI-lea în centrul insulei. De sus ai o panoramă deosebită. Aproape ca un paradis.", explică un ghid local.

Plaja roz dintre apele turcoaz, unul dintre cele mai fotografiate locuri din lume

Paradisul ce ni se deschide în față este unul dintre cel mai fotografiate locuri din lume. Lanțurile de stânci care înconjoară laguna și golful sunt o barieră naturală care-l protejează de valuri și de furtuni. Tot timpul aici marea e calmă, caldă și limpede, ideală pentru pasionații de scufundări.

În Laguna Balos, spectacolul rar de culori poate fi cuprins dintr-o privire de pe cel mai înalt punct al insulei. Cetatea Gramvousa, situată la 135 de metri deasupra mării, este o fortăreață din piatră construită de venețieni în secolul al 16-lea, împotriva piraților. Marea a păstrat captivă aici și o parte din istoria zbuciumată a insulei – o epavă care poate fi fotografiată în apropierea golfului.

Plaja cu nisip roz înconjurată de apa calmă cu zeci de tonuri diferite de albastru și verde, e atracția turiștilor. Este unul din cele mai bune locuri de înot din Marea Mediterană. Și parte a Rezervatiei Naturale Balos.

Românii adoră Creta și susțin turismul insulei. Numai anul trecut, pe două dintre cele trei aeroporturi din Creta au sosit peste un sfert de milion de turiști.

"Turiştii români reprezintă o parte importantă pentru turismul grecesc şi pentru industria noastră în general. De exemplu, anul trecut am avut 1. 450.000 de turişti în toată ţara. 245 de mii dintre ei au venit în Creta, de pe aeroporturile din Heraklion şi Chania. Asta arată că turiştii din România reprezintă pentru noi o piaţă mare şi suntem foarte fericiţi să-i primim la noi. Creta are în medie aproximativ şase milioane de turişti în fiecare an şi cifrele cresc", spune Manolis Apladenakis, managerul agenţiei de turism Kalamaki Travel.

Insula Creta e iubită pentru că adună toate frumusețile Greciei. E tărâmul soarelui, al mării și al munților înalți. E un loc la magia căruia au contribuit natura, legendele și istoria.