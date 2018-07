O călătoare singură prin Kenya

Aceasta nu a fost prima dată când călătoresc singur, dar a fost prima dată în afara Europei. Ca un călător solo de sex feminin în Kenya, a fost atât de interesantă și înfricoșător, o experiență foarte dragă pentru mine.

Noțiuni de bază pentru Kenya

Întotdeauna am vrut să călătorească în lume și m-am gândit, probabil, voi permite, atunci când mă retrag, dar de fapt sa întâmplat mai devreme. Mult mai devreme. Pe scurt, după absolvire am primit un loc de muncă corporative frumos și confortabil, care mi-a permis pentru a economisi bani pentru excursii și păstrat pe mine stând la birou și daydream despre ele.

Am avut aceste gânduri de renunti la slujba mea și o să voluntar în Africa sau undeva la distanță, în cazul în care voi face o diferenta (din moment ce munca mea a fost atât de lipsită de sens și plictisitoare). Un bun prieten ma sfătuit să ia o pauză de 2 săptămâni și du-te voluntar în Africa, și dacă eu chiar place, să-l planifice în continuare. Sunt atât de fericit am ascultat-o.

Am planificat călătoria mea cu un prieten local care m - am întâlnit în timpul studiilor mele și m - am dus la Kenya , timp de 2 săptămâni , în octombrie 2013. Am făcut vaccinări mele, rezervat zborurile și cazare pentru prima săptămână și a scris în jos lucrurile pe care vreau să fac.