Prima dată în Toscana

Nu am venit cu această călătorie, a fost mai mult ca aderarea la planurile unei prietene pentru ziua ei. De fapt, nu știam despre Cinque Terre, până când mi-a spus despre asta.

Am ajuns în Pisa, în seara, a găsit un Airbnb frumos pentru noapte și a ieșit mâncare și vin. Obisnuitul. A doua zi ne - am dus pentru a vedea Turnul din Pisa. Era minunat în jurul valorii de acolo și aș vrea să am mai mult timp pentru a explora.

Citiți mai multe pe thelostromanian.com