"Am ascultat manele cât pentru cinci vacanțe!" Concluzie surprinzătoare a unui român care a vizitat Thassos și Mamaia vara asta

Un român care a vizitat vara aceasta insula Thassos, dar şi litoralul românesc, a făcut o comparaţie între cele două destinaţii de vacanţă.

Românul a povestit cum au fost concediile sale la Mamaia și în insula Thassos.

"Am fost în Thassos. Lucruri bune: natură frumoasă, apa curată, un aer frumos. Lucruri mai puțin plăcute: cameră de hotel întunecoasă, cu ceva igrasie, murdărie pe plajă, manele. Sincer, mă așteptam la mai mult. Am călcat pe coji de semințe și am ascultat manele cât pentru cinci vacanțe. O să spuneți că de vină sunt turiștii români.

Ei bine, nu, erau o mulțime de sârbi, chiar și bulgari sau alți slavi, le deosebesc mai greu limba, dar ascultau manele date foarte tare. Inclusiv seara, îi auzeam chefuind", a povestit el.

La noi pe litoral, în staţiunea Mamaia, turistul român spune că s-a simţit mai bine decât la greci.

"Mamaia, România. Mulți spun că e nasol rău, dar nu e chiar așa. Adică e doar nasol. Dar sunt și lucruri frumoase. Marea era curată, plajele erau ok, parcă mai ok decât la Thassos. Serios, nu am văzut atâtea coji de semințe și atâția coceni de porumb, nici n-am fost obligat să ascult manele.

Sigur că prețurile sunt mari la Mamaia, aș spune că mai mari cu mult ca la Thassos, sigur că nu știm încă să facem turism și ne batem joc de turist, tragem pielea de pe el că oricum nu mai vine, dar parcă văd un progres.

Și nu a fost mai rău ca în Grecia. Poate chiar mai bine, măcar n-am dat bani pe drum și n-am stat prin vame”, a mai povestit turistul.

