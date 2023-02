Cel mai înalt vârf muntos din Balcani se află în Bulgaria

Aproximativ 30% din suprafaţa Bulgariei este acoperită de munţi. Aceștia au un relief variat și oferă multiple opțiuni pentru relaxare, sport și de divertisment pentru turiști, condițiile fiind extrem de favorabile pentru turism atât iarna cât și vara.

In stațiunile montane sezonul de schi dureaza in medie circa 130 de zile pe de an iar pe parcursul lunilor de vară turistii se pot bucura de drumeții în pădurile seculare. Cele mai multe dintre hoteluri si centre de recreere oferă cazare pentru o mare varietate de gusturi și preferințe.

Traseele montane sunt bine marcate, cum ar fi: Kom – Traseuul European Emine E-3, traseul European Е-4, de la Vitosha prin Verila, Rila, și Pirin, precum și traseul europeam E-8, de la Rila la Rodopi. Munții Balcani reprezinta cel mai mare lant din Bulgaria cunoscuti simplu, ca “Balcanii”, denumire data întregii peninsule. Acestia împart țara în două părți – nord și sud si sunt renumiti pentru traseele lor. Cel mai înalt vârf din Balcani este Botev (2376 de metri deasupra nivelului mării).

Trasee montane si turism balnear se găsesc în Berkovitsa, Ribaritsa, Belogradchik, Beklemeto, Uzana, Karandila, Chiprovtsi, Varshets, Troyan, Teteven, Apriltsi, Tryavna, Elena, Kotel, Zheravna, Bozhentsi, și multe altele localitati. Turistii pot vizita, de asemenea, mănăstirile situate în munți – centre de aparare ale Ortodoxiei bulgare. În imediata apropiere și în paralel cu Munții Balcani se află cel mai lung lant, al doilea munte din Bulgaria – Gora Sredna.

Rila și Pirin sunt munti caracterizati de creste abrupte, vârfuri înalte, văi adânci și chei. Cel mai înalt vârf din Bulgaria și Peninsula Balcanică se află în Munții Rila – Muntele Musala (2925 m). Aici se află unul dintre reperele din Bulgaria – cele șapte lacuri glaciare, situate ca altitudine intre 2095 m si 2535 m.

Mai multe oportunități excelente pentru drumeții, alpinism și schi se intalnesc în Munții Pirin, recunoscuti pentru peisajele frumoase care-i caracterizeaza. Aici se află printre alte destinații, stațiunile din Bansko, Dobrinishte și Predela, împreună cu Livadi Popovi și loji Kamenitsa.

Bansko este cea mai importanta statiunie din Muntii Pirin. Desi cunoscuta de circa 15 ani, conditiile din statiune sunt excelente pentru cazare si ski. Zona noua a statiunii, cu hoteluri luxoase si apartamente de vacanta, se afla vis-a-vis de telegondola, ceea ce face din Bansko statiunea cu unele dintre cele mai bune hoteluri montane din Bulgaria.Munții Rodopi, cunoscuti sub numele de casa lui Orfeu, sunt împărțiti în versantul vestic și versantul estic inferior.

Cea mai mare statiune de aici este Pamporovo, situata într-o zonă dens împădurită, oferind conditii optime pentru schi care rivalizează cu celelalte statiuni de iarna. Alte opțiuni pentru recreere pot fi găsite în apropiere la Chepelare, Yundola, Belmeken, Batak și Cherkva Byala.

Turistii se pot bucura de arhitectura unică tradițională a satelor din Rodopi, cum ar fi printer altele, Momchilovtsi, Gela, Dolen, Leshten, Kovachevitsa, Laka Shiroka și de mâncărurile tradiționale acestei zone. Munții Rodopi sunt presarati cu spatii de cazare confortabile pentru excursioniști. Cel mai înalt vârf din Rodopi este Golyam Perelik (2191 de metri deasupra nivelului mării).

Muntele Vitosha este situat în imediata apropiere a capitalei, Sofia. Caracterizata de un frumos cadru natural și numeroase trasee montane bine marcate, precum și repere culturale, zona este excelenta pentru ecoturism montan. Muntele gazduieste site-ul celui mai vechi parc natural din Peninsula Balcanică, Rezervația Naturală Vitosha. Există două zone de schi de pe munte, Aleko și Konyarnika, ambele oferind condiții excelente pentru schi și snowboard în timpul lunilor de iarnă. Cel mai înalt vârf este Cherni Vrah (2290 de metri deasupra nivelului mării).

În Munții Osogovska există, de asemenea, oportunități pentru schi la “Lyudmil Yankov”, iar în partea de nord-est se afla zona de schi “Valchi Dol”. Cel mai înalt vârf din această regiune este Ruen (2251 de metri deasupra nivelului mării).

Muntii Belasitsa oferă conditii de excepție pentru drumetii montane. In apropiere exista două cabane unde turistii pot fi gazduiti. Cel mai înalt vârf este Radomir (2029 de metri deasupra nivelului mării).

Cea mai mare statiune din Rila este Borovets. Aceasta dispune de pârtii de ski excelente și hotelurile montane.

Oportunități unice pentru combinarea drumeții, schi și turism balnear, de asemenea, sunt oferite in Panichishte și la Sapareva Banya. Centrele de ski din Malyovitsa, Semkovo și Govedartsi sunt, de asemenea, cunoscute turistilor.

Strandzha este diferit de alți munți din Bulgaria, deoarece vârfurile sale sunt mult mai mici si clima acestuia este mai blândă. Strandzha are o largă gamă de floră și faună.Munții în Bulgaria sunt ospitalieri pe tot parcursul anului, dar trebuie adăugat că în scopul de a se bucura de frumusetea lor, turistii trebuie să vină bine pregătiti, informandu-se in prealabil atat despre rutele pe care intenționează să le foloseasca cat și de condițiile meteorologice.

Statiunile de ski din Bulgaria se apropie foarte mult de cele din Austria sau chiar Elvetia. Trei statiuni de munte bulgaresti sunt recunoscute international datorita conditiilor bune pentru schi dar si pentru ofertele de cazare cu un raport calitate/pret foarte bun. Aici s-au organizat deja competitii sportive mondiale de schi.