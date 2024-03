Legenda Ariadnei s-a născut pe Insula Naxos

Naxos este cea mai mare insulă grecească din Arhipelagul Cicladelor, în Marea Egee, de care se leagă o parte importantă a mitologiei antice.

Sursa foto: Freepik.com

Puțini români știu că pot merge în vacanță și pe insula Naxos, unde a fost centrul Civilizației Cicladice arhaice. Cicladele se află în partea centrală și de sud a Mării Egee, fiind cele mai cunoscute insule din regiune, alături de Creta și de Rodos. Arhipelagul cuprinde 38 de insule mari și foarte multe insule mai mici, dar numai 24 sunt locuite.

Pentru greci, Naxos este o destinație turistică populară, unde iubitorii de istorie și de arhitectură vizitează vestigiile vechilor așezări. Herodot descria insula Naxos, în jurul anului 500 î.Hr., drept insula grecească cea mai prosperă. În 502 î.Hr. Persanii au atacat insula, fără să reușească să o cucerească, iar după acest atac a-nceput revolta împotriva Imperiului Persan și la războaiele între Grecia și Persia.

Sub Imperiul Bizantin, Naxos a fost parte a Themei Mării Egee, care a fost înființată la mijlocul secolului al IX-lea. Istoria insulei este foarte zbuciumată, pentru că, fiind foarte bogată, a fost atacată permanent de cei care au vrut să o cucerească. În perioada medievală, insula a fost sub conducere venețiană, fiind numită Nasso. A urmat o perioadă de dominație otomană, când insula a fost cunoscută sub numele turc Nakșa. S-a întors la Grecia în 1832.

Insula are o puternică semnificație în mitologia greacă. Legenda spune că tânărul Zeus a fost crescut aici, într-o peșteră de pe Muntele Zas (Zeus). Potrivit mitologiei, înainte de războiul troian, Tezeu a abandonat-o aici pe prințesa Ariadna din Creta, după ce ea l-a ajutat să îl ucidă pe Minotaur și a scăpat din labirint. Dionysos - zeul vinului, festivități și a energiei primordiale a vieții – era protectorul insulei. Acesta s-a întâlnit cu Ariadna aici și s-a îndrăgostit de ea. Mitul Ariadnei este, de asemenea, amintit în opera lui Richard Strauss Ariadne auf Naxos (Ariadna pe Naxos).

Astăzi, aici sunt și zone foarte bune de plajă, la Agia Anna, Agios Prokopios, Alikos, Kastraki, Mikri Vigla, Plaka, și Agios Georgios. La fel ca alte insule cicladice, Naxos este o zonă foarte bună pentru windsurfing și kitesurfing. Există șapte cluburi sportive pe insulă unde se fac aceste activități, dar și a alte sporturi nautice.

Aici se și mânâncă foarte bine, pentru că Naxos este insula cea mai fertilă a Cicladelor. Muntele Zeus (1003 de metri), este cel mai înalt vârf din Ciclade, asigurând un nivel crescut de precipitații, ceea ce ajută foarte mult agricultura. Insula e renumită pentru brânza „Arseniko Naxou”, pentru cartofi și Kitron - o băutură spirtoasă obținută din frunze și fructe de chitru.