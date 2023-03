Litoralul albanez, cu ieșire la Marea Ionică și la Marea Adriatică

Una dintre zonele turistice descoperite recent de români este litoralul Albaniei. Prețurile sunt de trei ori mai mici decât în Croația, iar dezvoltarea zonei turistice este impresionantă.

Sursa foto: Unsplash.com

Albania este așezată într-o zonă perfectă pentru turism, cu deschidere la Marea Ionică și la Marea Adriatică, pe o singură coastă, cu locuri sălbatice și plaje însorite. Pe plajele din nordul Albaniei, la Marea Adriatică, apa este puțin adâncă, stațiunile de aici fiind preferate de familiile cu copii. Partea de sud a litoralului este o continuare a coastei dalmate.

Agențiile de turism din România au oferte foarte bune pentru vacanțe pe litoralul albanez, în această vară. Prețul unei nopți de cazare, la un hotel de 3 sau 4 stele, pe malul Mării Adriatice, pornește de la circa 40-45 de euro, iar pentru hotelurile de 5 stele, de la 56 de euro. Pachetele turistice ale agențiilor includ transport, transferuri și alte facilități, pentru un sejur, în funcție d epreferințele clienților.

Calitatea serviciilor este foarte bună, în toate zonele turistice. Românii preferă hotelurile de 4 și 5 stele, situate pe plajă, cu piscină, parcare, terenuri de sport și centre de relaxare SPA, în regim all inclusive și all inclusive plus, dar sunt și oferte mai ieftine, cu mic dejun sau demipensiune.

În plus, Albania este o țară verde, cu foarte multe locuri care merită să fie vizitate, pentru a petrece timpul în mijlocul naturii. În partea de vest a Albaniei se află Durres, unul dintre centrele turistice ale țării și cel mai important port din țară. Este al doilea oraş ca mărime din Albania și una dintre principalele stațiuni turistice, în zona litoralului.

O zonă fascinantă este în Insulele Ksamil – denumite și „Caraibele” Europei – una dintre principalele atracții ale rivierei albaneze. Sunt trei insule situate în apropierea zonei costiere, accesibile numai cu barca, din orașul Ksamil – care, de asemenea, este una dintre cele mai apreciate localități de coastă din Albania, în apropiere de Saranda. Plajele din Ksamil au un nisip foarte nun, aproape alb și foarte fin. Plajele nu sunt foarte mari, dar sunt foarte curate și apreciate de turiști.

Peninsula Karaburun este singurul parc maritim din Albania, care se întinde peste Golful Vlora, o altă zonă turistică foarte apreciată. Este o rezervație naturală fascinanță și căutată de cei care apreciază intimitatea golfurilor mici, departe de zonele aglometare. Una dintre cele mai frumoase zone de aici este Balconul Karaburun - formațiuni stâncoase zimțate, cu peșteri și versanți, în apropierea plajei Dafina sau a malului Bitri.

Berat – sau orașul celor o mie de ferestre – se află în centrul Albaniei de sud și este capitala regiunii cu acelaşi nume. Are ieșire la râul Osun şi este situat la poalele munţilor Tomorri. A fost construit sub forma unei cetăți, pe un deal unde există și astăzi primul castel ridicat aici, Kalaja. Cetatea Berat este o fortăreaţă impresionantă, construită pe un deal stâncos. În 1961 Berat a fost ales „orașul muzeelor”. Centrul istoric a fost inclus pe lista patrimoniului cultural mondial UNESCO, în anul 2005.

Alt oraș istoric ce trebuie vizitat, la 56 de kilometri distanță față de Berat, este Apollonia, veche colonie greacă și fostă episcopie din Iliria, pe malul drept al râului Aous (Vjosa). Ruinele din regiunea Fier, lângă satul Pojani (Polina) au o puternică încărcătură istorică. Parcul arheologic de aici se întinde pe câteva hectare și include templele, Acropolele, amfiteatrul, biblioteca, edificii publice, o fântână, băile publice și cisterna orașului. Gjirokastra – denumit și „orașul pietrelor” sau ”Sighişoara Albaniei” - este se află în partea de sud a țării, fiind tot o bijuterie a arhitecturii, cu un centru istoric inclus pe lista patrimoniului cultural mondial UNESCO, în anul 2005.