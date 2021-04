3.000 de kilometri pe bicicletă, pentru copii. Alexandru Ungureanu, operator Antena 3, într-o acțiune alături de ”Salvați Copiii”

Colegul nostru, Alexandru Ungureanu, va pedala prin țară, într-un demers alături de ”Salvați copiii”, pentru a aduna fondurile necesare dezvoltării programelor de suport pentru mame și copii.

Alexandru a plecat chiar în această dimineață în călătoria de 3.000 de kilometri.

”Pregătirea în sine o am în cap de foarte mult timp, merg pe bicicletă aproape non-stop, este vehiculul meu principal de deplasare. Ideea mi-a venit în urma situației prin care am trecut. Am avut o fetiță care, după 5 luni și 13 zile ne-a părăsit. Împreună cu soția și familia am trecut prin niște momente destul de dificile.

Traseul, voi porni către Giurgiu, aproape de Giurgiu, apoi către Călărași, în prima zi. Apoi către Vama Veche, voi trece prin toate stațiunile de pe malul mării, Delta Dunării, voi merge către Huși, voi ajunge în Sighetul Marmației, voi încerca să fac conturul țării”, a povestit colegul nostru.

Acesta se așteaptă să strângă peste 30.000 de lei în urma acțiunii, până în acest moment strângându-se 10% din întreaga sumă.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal