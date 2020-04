40 de bolnavi psihic, infectați cu coronavirus la Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică în Suceava

Șefa DSP Suceava na declarat că un pacient cu probleme pulmonare cronice, care a făcut febră, a fost izolat la centrul de la Sasca, însă cum temperatura nu îi scădea a fost transporat la Spitalul de Urgență Suceava. Aici în urma testului a ieșit pozitiv. Drept urmare, toți beneficiarii de la centru și personalul angajat a fost testat vineri, sâmbătă și duminică, în total aproximativ 600 de teste. Din acestea au venit rezultatul la 100 de teste dintre care 40 sunt pozitive. Urmează ca mâine să vină rezultatele și celorlalte teste, iar în funcție de situație se vor lua măsuri.

Trifan a subliniat că cei de la Centru erau deja într-o carantină preventivă. Practic tot personalul s-a împărțit pe 3 ture, fiecare fiind prezentă la muncă timp de 2 săptămâni zi și noapte, după care mergeau în izolare la domiciliu.

”Am înţeles că era un bolnav pulmonar cronic care a început să facă febră de acum o săptămână, personalul de la Sasca l-a izolat, l-a urmărit, l-a tratat şi atunci a fost trimis la spital şi acolo a fost depistat pozitiv.

Din acel moment am şi reacţionat pt că a fost depistat pozitiv înainte de sărbători. Noi am recoltat în tot acest weekend beneficiarilor și personalului dar nu am primit decât o parte din rezultate. Bănuiesc că în cursul zilei de mâine vom avea o imagine completă.

De făcut în total sunt aproape 600, au venit rezultatele la 100 din care 40 sunt pozitive”, a spus Elena Trifan, DSP Suceava.