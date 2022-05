6 români se află în topul celor mai bogați oameni din lume, realizat de Forbes. Afacerile cu care s-au îmbogățit

Cel mai bogat român este Daniel Dines, fondatorul companiei de automatizări UIPath, listată la Bursa din New York. Românul în vârstă de 50 de ani ocupă locul 1.053 în top, cu o avere estimată la 2,9 miliarde dolari.

"Am făcut toate greșelile posibile", declara Daniel Dines într-un interviu pentru Antena 3.

„Ca să construiești un business ai nevoie de a înțelege foarte bine care este dinamica pieței, cum să faci cu marketing, cum să îți înțelegi clientul, cum se adresezi nevoia unui client. Noi am pornit prin a face o aplicație, fără să înțelegem absolut nimic, și normal că am eșuat.

Am avut noroc că o parte din aplicație, tehnologia pe care am dezvoltat-o era, de fapt, folositoare unui cu totul și cu totul alt segment de business de care noi nu aveam habar și am sfârșit prin a construi o componentă software pe care alte firme o foloseau. Am vândut câțiva ani software la IBM Microsoft și la alte firme mari care, în particular, foloseau componenta noastră ca să interacționeze cu alte aplicații prin interfața lor grafică.”, a declarat Daniel Dines pentru Antena 3. Interviul integral poate fi citit AICI.

Dines a reușit să îl depășească pe Țiriac, care ocupă locul 1.818, cu o avere de 1,6 miliarde de dolari, obținută din afaceri cu imobiliare, retail auto şi servicii financiare.

Ion Țiriac a decis să vândă, în ultima vreme, o bună parte din afecerile în care era angrenat. A renunțat la turneul pe care-l patrona în Madrid și a vândut Țiriac Leasing, parte a Grupului Țiriac, către Banca Transilvania. Țiriac Leasing Lease, specializată în consultanţă pentru IMM-uri privind soluţii de mobilitate, a fost achiziționată de compania Autonom.

Tot 1,6 miliarde de dolari este și averea românilor Ion Stoica (57 de ani) şi Matei Zaharia (36 de ani), cofondatorii companiei de software Databricks.

Databricks a fost fondată în anul 2013 de un grup de profesori de la Universitatea California din Berkeley. Printre cofondatori se numără și cei doi români, informaticieni de profesie.

În anul 2021, Databricks a fost evaluată la 38 de miliarde de dolari, în urma unei runde de investiții de 1,6 miliarde de dolari.

„Nu este de ajuns să faci business de dragul de a face un business”, spunea Ion Stoica într-un interviu pentru Forbes în 2021. „Trebuie să găsești o soluție pentru o problemă; o singură problemă, nu mai multe. Și, de preferat, o problemă care va fi chiar mai mare în 5 sau 10 ani, nu una care este posibil ca mâine să nu mai reprezinte o problemă. Apoi, trebuie să ai în vedere piața pe care o ataci. Dacă este ceva prea evident, atunci probabil că va face toată lumea acel lucru. De aceea, ar trebui să faci un pariu pe ceva mai puțin vizibil, dar cu potențial. Și dacă ai dreptate, trebuie să execuți foarte bine, să ai ceva noroc și poți câștiga big time.”, a declarat afaceristul român.

Ceilalţi doi miliardari români din top sunt fraţii Pavăl, fondatorii retailerului Dedeman. Dragoş Pavăl (55 de ani) ocupă locul 1.929, cu 1,5 miliarde dolari, iar Adrian Pavăl (53 de ani) se află pe locul 2.578, cu 1 miliard de dolari.