Daniel Dineş, CEO UiPath, a dezvăluit secretul succesului său: "Am făcut toate greșelile posibile"

Compania lansată într-un apartament din București, este celebră acum în toată lumea. Presa internațională a vuit în urma celui mai recent succes al lui Daniel Dineș: listarea la Bursa din New York.

Daniel Dineş, CEO UiPath, a dezvăluit secretul succesului său şi a făcut câteva recomandări importante pentru care vor să dezvolte un start-up.

„Povestea început la sfârșitul lui 2005 când eu mi-am lăsat jobul de la Microsoft. Tot timpul eu am vrut să mă întorc în România să pornesc o companie, și atunci a fost momentul potrivit pentru mine.

A fost, de fapt, la sfârșitul unui ciclu de viață mare a unui produs Microsoft la care am lucrat, un produs care se vinde doar la companii mari și de acolo ia venit ideea de a lucra în automatizări și procese de business.

În 2005 când am revenit în România. Am început prin a oferi consultanță software la diverse companii pentru a putea să finanțez dezvoltarea de produse proprii. Era foarte greu atunci, practic nu aveam nicio idee despre cum se face un produs, ce înseamnă să îl comercializezi.

„Pur și simplu am sărit în ocean. Am făcut toate greșelile posibile”

Pur și simplu am sărit în ocean. Bineînțeles că am făcut toate greșelile posibile din lume. Pe vremea aceea nu aveam nicio idee ce înseamnă start-up, despre mecanismele unui start-up, cum trebuie început.

Acum există mult mai multe date, dar atunci absolut nimic și noi am făcut toate greșelile posibile. Am început să creăm niște produse pentru consumatori și atunci, pur și simplu, credeam că e suficient să creezi niște produse și lumea o să năvălească pe el.

Îmi aduc aminte momentul când noi am dezvoltat prima versiune și l-am pus pe internet ne-am așteptat ca a doua zi să avem un milion de descărcări. Cred că am lucrat doi ani la un produs de genul ăsta, dar pur și simplu aproape nimeni nu l-a descărcat.

Sunt convins că și astăzi dacă cineva dezvoltă o aplicație pentru AppStore sau Google Play este absolut convins că a doua zi o să aibă un milion de descărcări, dar nu se va întâmpla așa ceva.

Ca să construiești un business ai nevoie de a înțelege foarte bine care este dinamica pieței, cum să faci cu marketing, cum să îți înțelegi clientul, cum se adresezi nevoia unui client. Noi am pornit prin a face o aplicație, fără să înțelegem absolut nimic, și normal că am eșuat.

Am avut noroc că o parte din aplicație, tehnologia pe care am dezvoltat-o era, de fapt, folositoare unui cu totul și cu totul alt segment de business de care noi nu aveam habar și am sfârșit prin a construi o componentă software pe care alte firme o foloseau. Am vândut câțiva ani software la IBM Microsoft și la alte firme mari care, în particular, foloseau componenta noastră ca să interacționeze cu alte aplicații prin interfața lor grafică.

Până la noi istoria noastră se confundă cu istoria unei echipe. Ceea ce spunem întotdeauna, noi nu avem A player ( n.r lider), noi suntem un A -Team (n.r echipă) și toată strategia noastră este făcută să atragem oameni care împreună lucrează și formează un activ.

Nu facem afaceri cu statul. Nu vindem absolut nimic în România

Vreau să precizez pentru cei care ar vrea să lucreze la noi că noi nu vindem absolut nimic în România. Noi vindem 50% în Statele Unite, restul de 25% în Marea Britanie și restul, în principal, în Europa de Nord în Scandinavia. În mod natural cetățenii care doresc să lucreze într-un loc se diferențiază prin propriile lor alegeri.

Dacă cineva dorește să lucreze la la o companie de Outsourcing sau la o companie care face afaceri cu statul acel cineva nu va dori niciodată să lucreze la noi.

Ţintim să lucrăm cu cei mai buni dezvoltatori de software din România

Țintim să lucrăm cu cei mai buni dezvoltatori de software pe care îi putem găsi în România, care vor să lucreze la o companie, care își dezvoltă propriului produs, care are propriul ei destin și care nu are absolut nicio legătură cu ce s-a întâmplat în România în ultimii 25 ,50,100 de ani .

Recomandări pentru start-up

Noi cream un produs foarte bun dar nu aveam o piață mare. Multă lume cred că ideea este cea mai importantă, alți oameni spun că echipa este cea mai importantă. Cel mai important pentru un start-up este piața pe care acționează.

Este în lucru când un start-up face un produs pentru piața din București şi reușește să acceseze complet toată piața din București, dar nu poate să iasă pe alte piețe, sau în start-up care are o piață globală și adresează 10% dintr-o piață globală.

Ăsta este motivul pentru care noi am reușit și avem succesul de astăzi, pentru că noi întotdeauna am țintit o piață foarte mare. Toate corporațiile au foarte multe procese de business care presupune muncă repetitivă sau nu folosesc oamenii pentru creierul lor ci pentru ochi și pentru mâini.

Noi dezvoltăm un software care pur și simplu știe, vede o altă aplicație, software-uri și poate fi instruit în același mod cum poate fi instruit și un om să folosească aplicațiile de pe computer, e un proces simplu.

Întotdeauna noi vom prețui mai mult inteligența decât expertiza

Piața este plină acu, de mesaje alarmante, că roboții vor înlocui majoritatea joburilor. Noi lucrăm cu oameni care au două calități principale. Prima dată trebuie să fie inteligenți și în al doilea rând trebuie să fie perseverenți. Sunt singurele calități pe care le cerem oamenilor noștri.

Întotdeauna noi vom prețui mai mult inteligența decât expertiza. Noi suntem o companie care nu a agreează oamenii care sunt mediocri, care chiar dacă sunt muncitori nu pot să facă față haosului.

Natura haosului care este una creativă

Cei care lucrează într-un startup trebuie să fie oameni care îmbrățișează necunoscutul. Ceea ce facem noi este foarte haotic și e și bine și rău, dar ca să poţi să lucrezi într-un mediu haotic trebuie să înțelegi natura haosului care este una creativă", spune Daniel Dineş.

