A murit Bela Karolyi, celebrul antrenor al Nadiei Comăneci

Bela Karolyi a murit la vârsta de 82 de ani, în Statele Unite. Colaj foto: Facebook/ Nadia Comăneci (stânga), Getty Images (dreapta)

Bela Karolyi, antrenorul legendar care a contribuit la ascensiunea Nadiei Comăneci și a transformat gimnastica americană într-o forță globală, a încetat din viață vineri, la vârsta de 82 de ani, potrivit unui anunț făcut USA Gymnastics, transmite AP.

„Drum lin, Bela Karolyi!

A atins perfecțiunea sportivă pe pământ, a creat cea mai frumoasă poveste a sportului românesc și mondial, a schimbat paradigma unei discipline. A fost creatorul Nadiei Comaneci si al gimnasticii românești de succes.

Antrenorul s-a stins pe 15 noiembrie, la vârsta de 82 de ani, în Statele Unite”, a transmis Comitetul Olimpic și Sportiv Român, într-o postare pe Facebook.

Nadia Comăneci a transmis și ea un mesaj după vestea morții fostului său antrenor. Alături de postarea făcută pe Facebook, Nadia a publicat mai multe fotografii cu ea și Bela Karolyi.

„A big impact and influence in my life. RIP Bela Karolyi (Un mare impact și o mare influență în viața mea. RIP Bela Karolyi)”, a scris Nadia.

Cine a fost Bela Karolyi - viața de antrenor și controversele

Karolyi și soția sa Martha au antrenat mai mulți medaliați olimpici cu aur și campioni mondiali din SUA și România, printre care Nadia Comăneci și Mary Lou Retton.

Metodele stricte ale lui Karolyi au fost uneori criticate, mai ales în timpul scandalului Larry Nassar.

Atunci când fostul medic al echipei USA Gymnastics a fost condamnat la închisoare pe viață după ce a pledat vinovat pentru agresarea sexuală a gimnastelor și a altor sportivi cu mâinile sub pretextul unui tratament medical, peste o duzină de foste gimnaste au declarat că Karolyi au făcut parte dintr-un sistem care a creat o cultură opresivă care a permis comportamentului lui Nassar să nu fie controlat timp de ani de zile.

În timp ce familia Karolyi a negat responsabilitatea - spunând CNN în 2018 că nu erau la curent cu comportamentul lui Nassar - dezvăluirile i-au determinat să se retragă din lumina reflectoarelor. În cele din urmă, USA Gymnastics a renunțat la un acord de a continua să se antreneze la Karolyi Ranch, la nord de Houston, deși numai după ce vedeta americană Simone Biles a luat organizația la întrebări pentru că i-a făcut să se antreneze într-un loc unde mulți au suferit abuzuri sexuale.

Karolyis a dispărut din prim-plan după ce a petrecut peste 30 de ani ca o forță călăuzitoare în gimnastica americană, deseori bucurându-se de succes în timp ce se confrunta cu controverse în egală măsură.

Familia Karolyis a dezertat din România în Statele Unite în 1981. Trei ani mai târziu, Bela a ajutat-o pe Retton - care avea doar 16 ani - să câștige titlul olimpic la toate categoriile la Jocurile Olimpice din 1984 de la Los Angeles. La Jocurile Olimpice din 1996 de la Atlanta, el a ajutat-o pe Kerri Strug, accidentată, să coboare de la sol după ce săritura lui Strug a asigurat aurul pe echipe pentru americani.

Karolyi a devenit pentru scurt timp coordonatorul echipei naționale pentru programul de elită feminin al USA Gymnastics în 1999 și a încorporat un sistem semicentralizat care a transformat în cele din urmă americanii în standardul de aur al sportului. Acesta nu a venit fără un cost. El a fost îndepărtat din funcție după Jocurile Olimpice din 2000, când a devenit evident că stilul său de conducere pur și simplu nu va funcționa, deși a rămas în jurul sportului după ce Martha a preluat conducerea pentru soțul ei în 2001.

În timp ce abordarea Karolyi a ajutat SUA să devină o superputere - o femeie americană a câștigat fiecare dintre ultimele șase titluri olimpice, iar femeile americane au câștigat aurul pe echipe la Jocurile din 2012 și 2016 sub conducerea Marthei Karolyi - metodele lor au fost criticate.

Dominique Moceanu, parte a echipei „Magnificent 7” care a câștigat aurul la Atlanta, a vorbit pe larg despre relația sa corozivă cu Karolyi după retragerea sa. În memoriile sale din 2012, Moceanu a scris că Bela Karolyi a abuzat-o verbal de mai multe ori în fața coechipierelor sale.

Unii dintre cei mai faimoși elevi ai lui Karolyi au fost întotdeauna printre cei mai aprigi apărători ai acestuia. Când Strug s-a căsătorit, ea și Karolyi au făcut o fotografie recreând faimoasa lor scenă de la Jocurile Olimpice din 1996, când el a purtat-o pe podiumul de premiere după ce ea a sărit pe o gleznă grav luxată.

Karolyi nu a avut niciodată intenția de a fi un fanfaron al gimnasticii. Născut în Clug, Ungaria (în prezent România), la 13 septembrie 1942, el a vrut să fie profesor, devenind antrenor în facultate doar pentru a putea petrece mai mult timp cu Martha.

După absolvire, cuplul s-a mutat într-un mic oraș minier din Transilvania. Căutând o modalitate de a le ține de cald elevilor și de a-i distra în timpul iernilor lungi și aspre, Karolyi a scos niște saltele vechi, iar el și soția sa i-au învățat pe copii gimnastică.

Elevele și-au arătat abilitățile părinților, iar demonstrațiile au atras curând atenția guvernului român, care i-a angajat pe Karolyi să antreneze echipa națională feminină într-o perioadă în care sportul era practicat aproape exclusiv de femei adulte, nu de fete tinere.

Karolyi a schimbat însă toate acestea, aducând la Jocurile Olimpice de la Montreal o echipă cu o singură gimnastă mai mare de 14 ani.

La Montreal, desigur, lumea a avut ocazia să îl vadă pentru prima dată pe Karolyi. Atunci când o spiridușă solemnă și brunetă pe nume Nadia Comăneci a fermecat lumea cu primul 10 perfect din istoria Jocurilor Olimpice, o performanță pe care avea să o repete de șase ori, Karolyi a fost acolo pentru a o îmbrățișa cu una dintre îmbrățișările sale caracteristice.

România, care câștigase doar trei medalii de bronz în gimnastica olimpică înainte de 1976, a plecat de la Montreal cu șapte medalii, inclusiv aurul lui Comăneci la toate probele, bârnă și bare inegale, și argintul pe echipe. Comăneci a devenit o senzație internațională, prima persoană care a apărut pe coperțile revistelor Sports Illustrated, Time și Newsweek în aceeași săptămână.

Patru ani mai târziu, însă, Karolyi a căzut în dizgrație.

El a fost indignat de judecata de la Jocurile Olimpice de la Moscova, care, în opinia sa, a costat-o pe Comăneci un al doilea aur la toate categoriile, iar guvernul român a fost îngrozit de faptul că el a făcut de râs gazdele sovietice.