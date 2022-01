A murit Iulian Popa, fostul primar din Secăria, hăituit de DNA-ul distrugător de oameni de la Ploieşti şi achitat după 11 ani de chin

Iulian Popa a fost primar timp de 15 ani în comuna Secăria din judeţul Prahova, o comună cu peste o mie de locuitori, situată lângă Comarnic.

Vestea morţii fostului primar a fost dată de familie.

"A plecat dintre noi, după o grea şi nedreaptă suferinţă, iubitul nostru Iulian Popa, tată, soţ, frate, unchi şi bunic minunat, un suflet frumos, infinit de generos şi dedicat comunităţii din Secăria, Prahova, satul natal pe care l-a preţuit şi gospodărit ca primar cu toată dragostea. Dumnezeu să îl odihnească în pace!", se arată într-un anunţ al familiei fostului primar din Secăria, Iulian Popa.

La rândul lor, şi oamenii care locuiesc în Secăria au postat mesaje pe Facebook, după ce au aflat că fostul primar s-a stins din viaţă.

"Doliu peste Secăria! Astazi a plecat la ceruri cel care a fost si va ramane OMUL DE SEAMA al satului meu! Cand spui SECARIA, spui IULIAN POPA! O viata in fruntea comunitatii si dedicata acesteia, un suflet mare cu inima si usa deschisa oricui, oricand, un om care si a lasat amprenta peste tot pe unde a trecut,infaptuind fapte marete...primarul care a facut cunoscut numele localitatii noastre si peste hotare, prietenul tuturor,cu masa si buzunarul larg intinse si pentru sarac si pentru bogat, cel care a bucurat copilaria sutelor de copiii ai comunei, a oferit sprijin si ajutor tuturor nevoiasilor, cel care si a castigat un loc in rugaciunea si amintirea oricui l-a cunoscut, binemeritat. Satul nostru e din nou sarac prin plecarea celui care va ramane pentru totdeauna primarul Secariei! Un pios omagiu si vesnica recunostinta! Condoleante familiei dragi care l-a sustinut in tot ce a intreprins! Dumnezeu sa-l aseze cu dreptii in Rai!", a scris Mădălina Georgescu într-o postare pe Facebook.

Iulian Popa povestea, la Antena 3, în urmă cu câţiva ani, cum a devenit o ţintă pentru "unitatea de elită" de la Ploieşti a Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) şi cum, în ani de chin, audieri şi termene de judecată, şi-a pierdut, pe rând, respectul comunităţii, onoarea, dar şi sănătatea.

Abia după 11 ani, sistemul de justiţie din România l-a achitat, după ce judecătorii de la mai multe instanţe au decis că este nevinovat.

"M-au distrus nu numai pe mine, ci şi localitatea"

Într-un interviu pentru Antena 3 din decembrie 2018, Iulian Popa a explicat cum procurorii DNA de la Ploieşti i-au distrus viaţa.

"Mă cheamă Popa Iulian, am fost primar din 1996 până în 2016. M-am și îmbolnăvit, m-au dat și afară pentru bani. Asta e viața. Mare vâlvă că sunt în vizorul DNA. Mi s-a părut ciudat pentru că știam că nu e nimic în neregulă. Nu prea am dat importanță. Dar nici mare lucru nu puteam să fac.

Acolo era un tovarăș, care spunea că are gradul de comisar. (...) Nu a luat nimeni niciun leu, s-a dovedit treaba asta. Nu știa nimeni pe ce motive. Atât a afirmat acest comisar că avem fiecare de plătit niște sume care nu erau foarte mari, dar pentru oamenii simpli erau. Au avut tupeul să distrugă actele de arendare.

Le-au luat și le-au desființat, DNA. În final, ne-au găsit vinovați pe toți care nu am făcut nimic. Pe mine m-au condamnat. M-au distrus. Nu numai pe mine, ci și localitatea. (...) Nu sunt nici două săptămâni de când s-au încheiat toate în favoarea mea. Am dat și de necazul ăsta cu picioarele, cu sănătatea. De la stres", povestea fostul primar într-un interviu acordat lui Adrian Ursu, pentru emisiunea Exces de putere, în anul 2018.

