”Băi, lasă-mă, ho! Nu mă zăpăci!” Accident grav în București, încheiat cu un circ total

Circ în trafic, noaptea trecută, în cartierul Drumul Taberei din București.

Sursa foto: Tudor Otulescu / Facebook

Doi tineri au încercat să fugă de poliție după ce fuseseră luați de radar. În cele din urmă însă, s-au oprit cu mașina în gardul de lângă o stație de metrou.

Și dacă asta nu ar fi fost de ajuns, după această ispravă, cei doi s-au luat la ceartă cu polițiștii.

”Băi, nu am făcut nimic, ho! Da, eram cu el în mașină. Ce s-a întâmplat? Băi, lasă-mă să îmi iau mașina, nu am făcut nimic, nu am fost eu la volan, nu mă zăpăci!” se aude unul dintre tineri conversând cu agenții.

Imaginile au fost postate pe Facebook de un martor, care povestește că mașina în care se aflau cei doi gonea cu viteză mare dinspre Favorit înspre Piața Moghioroș.

Șoferul nu a oprit la semnalele polițiștilor, care au plecat în urmărirea mașinii. La Piața Moghioroș, șoferul a încercat să facă dreapta, pe strada Brașov, însă din cauza vitezei foarte mari a sărit alveola, a rupt un stâlp și s-a înfipt în stația de metrou.

Șoferul a încercat să fugă, însă a fost prins după numai 50 de metri de poliție și încătușat. Cel mai probabil era și băut.

Pe de altă parte, pasagerul s-a luat la ceartă cu polițiștii care l-au urcat și pe el în mașină și l-au dus la secție. Din fericire, în momentul producerii accidentului, nu era nimeni pe trotuar și nici în intersecție.